फरहान अख्तर का कार्ड स्वाइप कर ड्राइवर ने की 12 लाख की धोखाधड़ी, इस बहाने निकालता था कैश

बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर और उनकी मां हनी ईरानी के साथ धोखाधड़ी हुई है. उन्हीं के घर में काम कर रहे ड्राइवर ने बिना जानकारी के एक्टर के कार्ड का इस्तेमाल किया है और पैसों की घपलेबाजी की. पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी ड्राइवर से पूछताछ कर रही है.

हनी ईरानी के ड्राइवर पर पैसों की घपलेबाजी का मामला दर्ज

बांद्रा पुलिस ने बताया कि एक्टर की मां की मैनेजर दीया भाटिया ने शिकायत दर्ज कराई. मैनेजर ने आरोप लगाया कि ड्राइवर और पंप कर्मचारी ने मिलकर पैसों की घपलेबाजी की है और अब तक 12 लाख की धोखाधड़ी कर चुके हैं.

बांद्रा पुलिस ने बताया कि एक्टर की मां का ड्राइवर बिना जानकारी के एक्टर के नाम से जारी कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है. ड्राइवर एक्टर की मां हनी ईरानी की गाड़ियों में पेट्रोल के बहाने पेट्रोल पंप जाता और कार्ड स्वाइप करता, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल भरवाता ही नहीं था. पेट्रोल पंप पर मौजूद शख्स को भी वो उसका हिस्सा देता था.

फरहान के नाम के कार्ड का गलत इस्तेमाल

पुलिस ने बताया कि गाड़ी में 35 लीटर ही पेट्रोल की क्षमता थी, लेकिन खाते में 62 लीटर पेट्रोल-डीजल का बिल दिखाया जाता. मामले में पुलिस ने ड्राइवर और बांद्रा लेक के पास स्थित पेट्रोल पंप के एक वर्कर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है.

पूछताछ में ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि फरहान के नाम से जारी कार्ड उसे 2022 में एक्टर के पूर्व ड्राइवर के जरिए मिले थे. वह पेट्रोल पंप पर बिना पेट्रोल भराए ही पेट्रोल पंप वर्कर से कैश ले लेता था और कमीशन के तौर पर कुछ हिस्सा वर्कर को भी देता था. रोजाना लगभग यह अमाउंट 1000 से 1500 के बीच होता था.

जावेद अख्तर की पहली पत्नी हैं हनी ईरानी

बता दें कि हनी ईरानी फरहान अख्तर की मां और जावेद अख्तर की पहली पत्नी हैं. जावेद अख्तर और हनी ईरानी का तलाक 1985 में हो गया था और तलाक के तुरंत बाद लेखक ने शबाना आजमी से शादी कर ली थी. उसके बाद भी फरहान अख्तर और शबाना आजमी बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं.

फरहान अख्तर वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर की फिल्म '120 बहादुर' का पोस्टर और टीजर रिलीज हो चुका है और फिल्म सिनेमाघरों में 21 नवंबर को रिलीज की जाएगी. फिल्म 1962 के हुए भारत-चीन युद्ध पर बनी है.