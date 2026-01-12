120 Bahadur OTT: ओटीटी पर आ रही फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर, जानें कब और कहां देख पाएंगे

फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर नवंबर 2025 में थिएटर में रिलीज हुई थी. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. अब फिल्म ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार है. आइए जानते हैं फिल्म ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी.

ओटीटी पर यहां देख पाएंगे 120 बहादुर?

120 बहादुर थिएटर रिलीज के बाद अमेजन प्राइम पर रेंट पर दिखाई जा रही थी. इसका रेंट 350 रुपये था. लेकिन इस मॉडल की रीच भी लिमिटेड ऑडियंस तक ही है. अब अमेजन प्राइम के सब्सक्रिप्शन वालों के लिए गुड न्यूज है. सब्सक्रिप्शन के साथ फिल्म को बिना किसी रेंट के देख सकते हैं.

123telugu के मुताबिक, फिल्म 16 जनवरी 2026 से ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर दिखाई जाएगी. फिलहाल फिल्म हिंदी में ही स्ट्रीम होगी. बाकी के वर्जन को लेकर अभी तक कोई खबर नहीं आई है.

बता दें कि फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर ऑफिशियल खबर सामने नहीं आई है. ये फिल्म बॉर्डर 2 से कुछ दिन पहले ही ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. बॉर्डर 2 को 23 जनवरी को थिएटर में रिलीज किया जाएगा.

फिल्म की बात करें तो इसे रजनीश ने डायरेक्ट किया है. वहीं राशी खन्ना फिल्म में फीमेल लीड में हैं. फरहान अख्तर मेल ली में हैं. फिल्म 18 नवंबर 1962 को लड़ी गई रेजांग ला की लड़ाई पर आधारित है. फिल्म को रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया था.

फरहान अख्तर की फिल्में

फरहान अख्तर के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें पिछली बार फिल्म 120 बहादुर में देखा गया ता. इससे पहले वो तूफान में नजर आए थे. वो द स्काई इज पिंक, डैडी, रॉक ऑन 2, वजिर, दिल धड़कने दो, भाग मिल्खा भाग, जिंदगी न मिलेगी दोबारा जैसी फिल्में कर चुके हैं. फरहान अख्तर की एक्टिंग को फैंस पसंद करते हैं. वहीं 2025 में उन्होंने ग्राउंड जीरो, सुपरबॉय ऑफ मालेगांव, सॉन्ग ऑफ पैराडाइज जैसी फिल्में की हैं.