हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड120 Bahadur OTT: ओटीटी पर आ रही फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर, जानें कब और कहां देख पाएंगे

120 Bahadur OTT: ओटीटी पर आ रही फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर, जानें कब और कहां देख पाएंगे

120 Bahadur OTT Release Date: फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर खबरों में बनी है. फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर चर्चा है. आइए जानते हैं फरहान अख्तर की इस फिल्म को कब और कहां देख पाएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 12 Jan 2026 12:29 PM (IST)
Preferred Sources

फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर नवंबर 2025 में थिएटर में रिलीज हुई थी. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. अब फिल्म ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार है. आइए जानते हैं फिल्म ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी.

ओटीटी पर यहां देख पाएंगे 120 बहादुर?
120 बहादुर थिएटर रिलीज के बाद अमेजन प्राइम पर रेंट पर दिखाई जा रही थी. इसका रेंट 350 रुपये था. लेकिन इस मॉडल की रीच भी लिमिटेड ऑडियंस तक ही है. अब अमेजन प्राइम के सब्सक्रिप्शन वालों के लिए गुड न्यूज है. सब्सक्रिप्शन के साथ फिल्म को बिना किसी रेंट के  देख सकते हैं.

123telugu के मुताबिक, फिल्म 16 जनवरी 2026 से ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर दिखाई जाएगी. फिलहाल फिल्म हिंदी में ही स्ट्रीम होगी. बाकी के वर्जन को लेकर अभी तक कोई खबर नहीं आई है.

बता दें कि फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर ऑफिशियल खबर सामने नहीं आई है. ये फिल्म बॉर्डर 2 से कुछ दिन पहले ही ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. बॉर्डर 2 को 23 जनवरी को थिएटर में रिलीज किया जाएगा. 

फिल्म की बात करें तो इसे रजनीश ने डायरेक्ट किया है. वहीं राशी खन्ना फिल्म में फीमेल लीड में हैं. फरहान अख्तर मेल ली में हैं. फिल्म 18 नवंबर 1962 को लड़ी गई रेजांग ला की लड़ाई पर आधारित है. फिल्म को रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by PictureTime (@picturetimedigiplex)

फरहान अख्तर की फिल्में

फरहान अख्तर के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें पिछली बार फिल्म 120 बहादुर में देखा गया ता. इससे पहले वो तूफान में नजर आए थे. वो द स्काई इज पिंक, डैडी, रॉक ऑन 2, वजिर, दिल धड़कने दो, भाग मिल्खा भाग, जिंदगी न मिलेगी दोबारा जैसी फिल्में कर चुके हैं. फरहान अख्तर की एक्टिंग को फैंस पसंद करते हैं.  वहीं 2025 में उन्होंने ग्राउंड जीरो, सुपरबॉय ऑफ मालेगांव, सॉन्ग ऑफ पैराडाइज जैसी फिल्में की हैं. 

और पढ़ें
Published at : 12 Jan 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
Farhan Akhtar 120 Bahadur
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप बन गए वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट? सामने आई चौंकाने वाली खबर
ट्रंप बन गए वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट? सामने आई चौंकाने वाली खबर
महाराष्ट्र
'गीदड़भभकी से नहीं डरते', संजय राउत के '10 मिनट में मुंबई बंद' वाले बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस
'गीदड़भभकी से नहीं डरते', संजय राउत के '10 मिनट में मुंबई बंद' वाले बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस
इंडिया
अहमदाबाद पहुंचे जर्मन चांसलर मर्ज, साबरमती आश्रम के पास पीएम मोदी संग उड़ाई पतंग
अहमदाबाद पहुंचे जर्मन चांसलर मर्ज, साबरमती आश्रम के पास पीएम मोदी संग उड़ाई पतंग
क्रिकेट
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
Advertisement

वीडियोज

India Pakistan Tensions : सरहद के पास Pakistani Drone, भारतीय सेना ने मार भगाया | ABP News
साबरमती रिवरफ्रंट पर PM मोदी और जर्मन चांसलर | Ahmedabad | Breaking News | abp News
दिल्ली में बढ़ती ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, पारा 3 डिग्री तक लुढ़का | Delhi Weather | abp News
Top News: अभी की बड़ी खबरें | West Bengal | Delhi-NCR | Nepal | Virat Kohli | Congress | ABP News
Iran America War News: लो ट्रंप बन गए एक और देश के 'राष्ट्रपति'!, देखते रह गया रूस-चीन!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप बन गए वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट? सामने आई चौंकाने वाली खबर
ट्रंप बन गए वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट? सामने आई चौंकाने वाली खबर
महाराष्ट्र
'गीदड़भभकी से नहीं डरते', संजय राउत के '10 मिनट में मुंबई बंद' वाले बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस
'गीदड़भभकी से नहीं डरते', संजय राउत के '10 मिनट में मुंबई बंद' वाले बयान पर भड़के देवेंद्र फडणवीस
इंडिया
अहमदाबाद पहुंचे जर्मन चांसलर मर्ज, साबरमती आश्रम के पास पीएम मोदी संग उड़ाई पतंग
अहमदाबाद पहुंचे जर्मन चांसलर मर्ज, साबरमती आश्रम के पास पीएम मोदी संग उड़ाई पतंग
क्रिकेट
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
क्या बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान में होगा? आईसीसी को पीसीबी ने दिया ये खास ऑफर
ओटीटी
O' Romeo OTT Confirmed Platform: थिएट्रिकल रन के बाद कब और कहां आएगी शाहिद-तप्ति की 'ओ रोमियो'? यहां है पूरी डिटेल
थिएट्रिकल रन के बाद कब और कहां आएगी शाहिद-तप्ति की 'ओ रोमियो'? यहां है पूरी डिटेल
जनरल नॉलेज
बस तबाही के समय ही दिखता है ये खास विमान, परमाणु बम न कोई बॉयो वेपन... इस पर कुछ नहीं करता असर
बस तबाही के समय ही दिखता है ये खास विमान, परमाणु बम न कोई बॉयो वेपन... इस पर कुछ नहीं करता असर
शिक्षा
बेलुर मठ में गढ़ा जाता है युवाओं का चरित्र, 28 साल से कम उम्र के ग्रेजुएट ही बनते हैं संन्यासी
बेलुर मठ में गढ़ा जाता है युवाओं का चरित्र, 28 साल से कम उम्र के ग्रेजुएट ही बनते हैं संन्यासी
यूटिलिटी
26 जनवरी की परेड देखने जा रहे हो तो न कर देना ये गलती, जानें क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं?
26 जनवरी की परेड देखने जा रहे हो तो न कर देना ये गलती, जानें क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं?
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget