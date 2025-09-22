बॉलीवुड की फेमस फिल्ममेकर फराह खान अब अपनी फिल्मों से ज्यादा कुकिंग व्लॉग को लेकर चर्चा में रहती हैं. दरअसल इन व्लॉग्स में फराह हर दिन अलग-अलग स्टार्स के घर पर कुकिंग करते हुई नजर आती हैं. इसलिए ये फैंस को खूब पसंद आते हैं. हालिया व्लॉग में फराह खान ने रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर के घर की झलक दिखाई. उनके वीडियो में एक्टर की भांजी समारा भी दिखी. जिनकी फराह ने जमकर तारीफ भी की.

फराह खान करेंगी समारा साहनी को लॉन्च

फराह खान ने ये व्लॉग अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है. इसमें फराह ने रिद्धिमा कपूर की कुकिंग स्कील्स दिखाने के साथ उनके घर का भी टूर दिया. इसके साथ ही जब फराह रिद्धिमा की बेटी समारा साहनी से मिलती हैं. तो उन्हें देखकर काफी इंप्रेस होती हैं. फराह कहते हैं कि, ‘ये पक्का हीरोइन बनेंगी. दीपिका पादुकोण और राखी सावंत के बाद अब मैं आपको लॉन्च करने वाली हूं. आप साहनी सरनेम रखेंगी या कपूर, तो समारा ने कहा कि साहनी ही..’

वायरल वीडियो पर क्या बोलीं समारा साहनी

वीडियो में फराह खान समारा के उस वायरल वीडियो पर भी बात की, जिसमें वो अपनी मां और नानी के साथ पैपराजी को पोज दे रही थी और उनके चेहरे पर गुस्सा नजर आया था. फराह ने पूछा कि, ‘तुम उस दिन गुस्से में थी. तो रिद्धिमा कहती हैं कि हां मैंने इसे कहा भी था कि ऐसे मत करो तुम गुस्से में लग रही है, तुम्हारी स्माइल अच्छी है तो हंसो. फिर समारा ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है. कोई गुस्सा नहीं था. स्माइल करना अच्छा है, लेकिन मेरा फेस ही ऐसा है. तो ये भी नॉर्मल ही है. प्लीज जज ना करें..’

बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी रिद्धिमा कपूर

बता दें कि रिद्धिमा कपूर ने बिजनेसमैन भरत साहनी से शादी की थी. दोनों एक बेटी के पेरेंट्स हैं. रिद्धिमा अब बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं. उन्होंने नीतू कपूर और कपिल शर्मा के साथ अपने फिल्म की शूटिंग पूरी भी कर ली है.

