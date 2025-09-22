टीवी रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ हर दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में बना रहता है. हाल ही में हुए वीकेंड के वार में सलमान खान ने घर के कई कंटेस्टेंट की जमकर क्लास लगाई. इसी बीच पॉपुलर एक्ट्रेस गौहर ने भी एक बार फिर शो को लेकर एक वीडियो शेयर किया. वीडियो में वो सिंगर अमाल मलिक को खूब लताड़ लगाती ही नजर आई. जानिए क्या है वजह...

अमाल मलिक पर भड़कीं गौहर खान

दरअसल गौहर खान ने अपना ये वीडियो इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया था. वीडियो में एक्ट्रेस अमाल को फटकार लगाती हुई नजर आई. उन्होंने कहा कि, "आप शो में अच्छा कर रहे हैं और मनोरंजक भी हैं. लेकिन मनोरंजन करने में और हदें पार करने में बहुत ज्यादा फर्क है. आप पीठ पीछे लोगों के बात करते हैं. लेकिन कोई नी इस शो में सभी बातें करते हैं. आप भी कीजिए, लेकिन आप लोगों के पीछे जो गालियां दे रहे हैं ये बहुत घटियापन है.”

View this post on Instagram A post shared by Bigg Boss 19 Khabri (@biggboss.tazakhabar)

आप अपने घर का लिहाज रखिए - गौहर खान

गौहर ने आगे कहा कि, "आप इतनी गंदी लियां आसानी से बोल देते हैं. जो हैरानी कि बात है. आपने प्रणित को जेबरा बताया और ये जातिवाद टिप्पणी है. क्योंकि वो प्रणित की हाइट के बारे में तो बात कर नहीं रहे थे. उन्होंने गौरव को कहा कि टीवी सीरियल जाकर बाहर बनाओ. तो ये क्या बात हुई क्या टीवी शो बनाना छोटी बात होती है? लोगों के करोड़ों रुपये लगते हैं उसमें और एक्टर कई फिल्म स्टार से भी बड़े होते हैं. आप उनका फेम छू भी नहीं पाओगे. आप जिस घर से आते हो उसका थोड़ा लिहाज तो रखिए, अपनी जबान साफ कीजिए."

बता दें कि ‘बिग बॉस 19’ में गौहर खान के पति जैद दरबार के बड़े भाई आवेज दरबार भी हैं. एक्ट्रेस उन्हीं को सपोर्ट कर रही हैं.

ये भी पढ़ें -

किस दिन मिलिंद चंदवानी की दुल्हन बनेंगी अविका गौर, जानें ‘बालिका वधू’ की वेडिंग अपडेट्स