'मैं कांप रही थीं', शोएब मलिक से तलाक के बाद सानिया मिर्जा को आते थे पैनिक अटैक

इंडियन टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की थी. शादी के बाद उनका एक बेटा भी हुआ. हालांकि पिछले साल जनवरी में सानिया और शोएब ने तलाक लेकर अपने रास्ते अलग कर लिए. अब बॉलीवुड कोरियोग्राफर फराह खान ने खुलासा किया है कि शोएब से तलाक के बाद सानिया को पैनिक अटैक आते थे. इस दौरान फराह ने सिंगल मदर होने के लिए उनकी तारीफ भी की.

सानिया मिर्जा के पॉडकास्ट 'सर्विंग इट अप विद सानिया' पर फराह खान पहुंचीं. उन्होंने सानिया के सिंगर मदर होने को लेकर कहा- 'अब आप एक सिंगल मदर हैं. मुझे लगता है कि सिंगल मदर होने से ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है. आपके लिए ये अकेले करना, क्योंकि आपको काम भी करना होगा और अपने पति को अपना समय भी देना होगा.'

फराह खान ने की सानिया मिर्जा की तारीफ

फराह खान ने इस दौरान उन्होंने सानिया मिर्जा के तलाक के बाद के दौर के बारे में बात की. कोरियोग्राफर ने कहा- 'मैंने आपको आपके सबसे बुरे दौर से गुजरते देखा है, लेकिन जब से मैं आपको जानती हूं, मैंने आपके सबसे अच्छे और सबसे बुरे दौर को भी देखा है और मुझे लगता है कि आपने दोनों को बराबरी से अच्छी तरह से संभाला है.' इस पर सानिया ने कहा- 'ये बहुत मुश्किल है और हम सभी की अपनी जर्नी हैं और हम सभी को ये चुनना होगा कि क्या सबसे अच्छा है.'

'मैं कांप रही थी और अगर...'

सानिया आगे कहती हैं- 'मैं कैमरे पर इसका जिक्र नहीं करना चाहती, लेकिन एक पल ऐसा था जो मेरे सबसे निराशाजनक पलों में से एक था, जब आप मेरे सेट पर आईं और उसके बाद मुझे एक लाइव शो में जाना था. अगर आप वहां नहीं आतीं. मैं कांप रही थी और अगर आप वहां नहीं आतीं, तो मैं वो शो नहीं करती, आपने मुझसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो, तुम ये शो कर रही हो.'

सानिया मिर्जा को आते थे पैनिक अटैक

सानिया की बातों पर जवाब देते हुए फराह खान कहती हैं- 'मैं बहुत डर गई थी. मैंने तुम्हें कभी पैनिक अटैक पड़ते नहीं देखा. मुझे उस दिन शूटिंग करनी थी, लेकिन मैं उसे छोड़कर पजामा और चप्पल पहनकर वहां आ गई.'