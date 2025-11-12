'मैं कांप रही थीं', शोएब मलिक से तलाक के बाद सानिया मिर्जा को आते थे पैनिक अटैक

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं कांप रही थीं...', शोएब मलिक से तलाक के बाद सानिया मिर्जा का हो गया था ऐसा हाल, आते थे पैनिक अटैक

'मैं कांप रही थीं...', शोएब मलिक से तलाक के बाद सानिया मिर्जा का हो गया था ऐसा हाल, आते थे पैनिक अटैक

Sania Mirza Suffered Panic Attacks: फराह खान ने खुलासा किया है कि शोएब मलिक से तलाक के बाद सानिया मिर्जा को पैनिक अटैक आते थे. वहीं सानिया ने भी कबूल किया कि वो कांपती थीं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 12 Nov 2025 10:39 PM (IST)
Preferred Sources

इंडियन टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की थी. शादी के बाद उनका एक बेटा भी हुआ. हालांकि पिछले साल जनवरी में सानिया और शोएब ने तलाक लेकर अपने रास्ते अलग कर लिए. अब बॉलीवुड कोरियोग्राफर फराह खान ने खुलासा किया है कि शोएब से तलाक के बाद सानिया को पैनिक अटैक आते थे. इस दौरान फराह ने सिंगल मदर होने के लिए उनकी तारीफ भी की.

सानिया मिर्जा के पॉडकास्ट 'सर्विंग इट अप विद सानिया' पर फराह खान पहुंचीं. उन्होंने सानिया के सिंगर मदर होने को लेकर कहा- 'अब आप एक सिंगल मदर हैं. मुझे लगता है कि सिंगल मदर होने से ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है. आपके लिए ये अकेले करना, क्योंकि आपको काम भी करना होगा और अपने पति को अपना समय भी देना होगा.'

मैं कांप रही थीं...', शोएब मलिक से तलाक के बाद सानिया मिर्जा का हो गया था ऐसा हाल, आते थे पैनिक अटैक

फराह खान ने की सानिया मिर्जा की तारीफ
फराह खान ने इस दौरान उन्होंने सानिया मिर्जा के तलाक के बाद के दौर के बारे में बात की. कोरियोग्राफर ने कहा- 'मैंने आपको आपके सबसे बुरे दौर से गुजरते देखा है, लेकिन जब से मैं आपको जानती हूं, मैंने आपके सबसे अच्छे और सबसे बुरे दौर को भी देखा है और मुझे लगता है कि आपने दोनों को बराबरी से अच्छी तरह से संभाला है.' इस पर सानिया ने कहा- 'ये बहुत मुश्किल है और हम सभी की अपनी जर्नी हैं और हम सभी को ये चुनना होगा कि क्या सबसे अच्छा है.'

मैं कांप रही थीं...', शोएब मलिक से तलाक के बाद सानिया मिर्जा का हो गया था ऐसा हाल, आते थे पैनिक अटैक

'मैं कांप रही थी और अगर...'
सानिया आगे कहती हैं- 'मैं कैमरे पर इसका जिक्र नहीं करना चाहती, लेकिन एक पल ऐसा था जो मेरे सबसे निराशाजनक पलों में से एक था, जब आप मेरे सेट पर आईं और उसके बाद मुझे एक लाइव शो में जाना था. अगर आप वहां नहीं आतीं. मैं कांप रही थी और अगर आप वहां नहीं आतीं, तो मैं वो शो नहीं करती, आपने मुझसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो, तुम ये शो कर रही हो.'

मैं कांप रही थीं...', शोएब मलिक से तलाक के बाद सानिया मिर्जा का हो गया था ऐसा हाल, आते थे पैनिक अटैक

सानिया मिर्जा को आते थे पैनिक अटैक
सानिया की बातों पर जवाब देते हुए फराह खान कहती हैं- 'मैं बहुत डर गई थी. मैंने तुम्हें कभी पैनिक अटैक पड़ते नहीं देखा. मुझे उस दिन शूटिंग करनी थी, लेकिन मैं उसे छोड़कर पजामा और चप्पल पहनकर वहां आ गई.'

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 12 Nov 2025 10:18 PM (IST)
