हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडHaq Box Office Collection: फ्लॉप होने की कगार पर 'हक', 6 दिन में बजट का आधा भी नहीं वसूल पाई फिल्म

Haq Box Office Collection: फ्लॉप होने की कगार पर 'हक', 6 दिन में बजट का आधा भी नहीं वसूल पाई फिल्म

Haq Box Office Collection Day 6: 'हक' को रिलीज हुए एक हफ्ता होने को है लेकिन ये अब तक आधा बजट भी नहीं वसूल पाई है. यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म की रफ्तार देखकर लग रहा है कि ये फ्लॉप हो सकती है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 12 Nov 2025 09:52 PM (IST)
Preferred Sources

यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म 'हक' 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म को दर्शकों का काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला. इसके बावजूद 'हक' बॉक्स ऑफिस पर पकड़ बनाने में नाकाम साबित हुई. फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ता होने को है लेकिन ये अब तक अपना आधा बजट भी नहीं वसूल पाई है. अब ऐसा लग रहा है कि 'हक' फ्लॉप होने की कगार पर है.

  • 'हक' ने थिएटर्स में पहले दिन 1.75 करोड़ रुपए से खाता खोला था.
  • फिल्म ने दूसरे दिन 3.35 करोड़ और तीसरे दिन 3.85 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.
  • 'हक' ने चौथे दिन 1.05 करोड़ और पांचवें दिन 1.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
  • वहीं अब छठे दिन भी फिल्म ने अब तक (रात 9 बजे) 2.71 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है.
  • 'हक' ने 6 दिनों में कुल अब तक 14.46 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TimesMusic (@timesmusichub)

6 दिनों में बजट का आधा भी नहीं कमा पाई 'हक'
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 'हक' का बजट 40 करोड़ से 42 करोड़ रुपए है. इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 6 दिनों में बजट का आधा भी नहीं कमा पाई है. दो दिन बाद 14 नवंबर 2025 को एक साथ बॉलीवुड से लेकर साउथ तक, कई नई फिल्में थिएटर्स में दस्तक देने के लिए तैयार है. ऐसे में 'हक' का बॉक्स ऑफिस पर कमाना मुश्किल होता दिख रहा है.

फ्लॉप होने की कगार पर 'हक'
किसी भी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए बजट से दोगुना कमाना होता है. 'हक' बजट का आधा भी नहीं कमा पाई है और अब नई फिल्मों की रिलीज के बाद इस फिल्म का कलेक्शन करना मुश्किल हो जाएगा.

'हक' की स्टार कास्ट

'हक' एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है जिसे सुपर्ण एस वर्मा ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में इमरान हाशमी और यामी गौतम लीड रोल में हैं. इसके अलावा वर्तिका सिंह, शीबा चड्ढा और दानिश हुसैन अहम रोल में नजर आएंगे.

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 12 Nov 2025 09:44 PM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Yami Gautam Haq Haq Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राइसिन आतंकी साजिश: हैदराबाद में गुजरात ATS का बड़ा एक्शन, MBBS डॉक्टर का घर सील, हुआ बड़ा खुलासा
राइसिन आतंकी साजिश: हैदराबाद में गुजरात ATS का बड़ा एक्शन, MBBS डॉक्टर का घर सील, हुआ बड़ा खुलासा
बिहार
अलीनगर सीट: मैथिली ठाकुर जीतेंगी या हार जाएंगी चुनाव? चौंका रहा पत्रकारों का एग्जिट पोल
अलीनगर सीट: मैथिली ठाकुर जीतेंगी या हार जाएंगी चुनाव? चौंका रहा पत्रकारों का एग्जिट पोल
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
क्रिकेट
IPL के वो 5 खिलाड़ी, जिन्हे फ्रेंचाइजी ने कभी नहीं किया रिलीज; लिस्ट में वेस्टइंडीज का खिलाड़ी भी शामिल
IPL के वो 5 खिलाड़ी, जिन्हे फ्रेंचाइजी ने कभी नहीं किया रिलीज; लिस्ट में वेस्टइंडीज का खिलाड़ी भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: LNJP अस्पताल पहुंचे PM Modi, दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से की मुलाकात
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद बड़ा एक्शन, जम्मू-कश्मीर में 200 जगहों पर छापेमारी
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में शामिल डॉक्टरों की टेरर फाइल में कितने पन्ने बाकी? | Breaking
बॉडी की आंखों में आसू... सनी देओल की खामोशी
Delhi Blast: दिल्ली धमाके में जांच एजेंसियों का एक्शन जारी,कश्मीर में एक और डॉक्टर हिरासत में-सूत्र
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राइसिन आतंकी साजिश: हैदराबाद में गुजरात ATS का बड़ा एक्शन, MBBS डॉक्टर का घर सील, हुआ बड़ा खुलासा
राइसिन आतंकी साजिश: हैदराबाद में गुजरात ATS का बड़ा एक्शन, MBBS डॉक्टर का घर सील, हुआ बड़ा खुलासा
बिहार
अलीनगर सीट: मैथिली ठाकुर जीतेंगी या हार जाएंगी चुनाव? चौंका रहा पत्रकारों का एग्जिट पोल
अलीनगर सीट: मैथिली ठाकुर जीतेंगी या हार जाएंगी चुनाव? चौंका रहा पत्रकारों का एग्जिट पोल
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
क्रिकेट
IPL के वो 5 खिलाड़ी, जिन्हे फ्रेंचाइजी ने कभी नहीं किया रिलीज; लिस्ट में वेस्टइंडीज का खिलाड़ी भी शामिल
IPL के वो 5 खिलाड़ी, जिन्हे फ्रेंचाइजी ने कभी नहीं किया रिलीज; लिस्ट में वेस्टइंडीज का खिलाड़ी भी शामिल
बॉलीवुड
क्यूट लुक्स! महिमा चौधरी की बेटी का स्कूल वीडियो, क्लासमेट संग पंजाबी गाने पर डांस करती दिखीं
क्यूट लुक्स! महिमा चौधरी की बेटी का स्कूल वीडियो, क्लासमेट संग पंजाबी गाने पर डांस करती दिखीं
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
अब चांदी की ज्वैलरी पर भी बैंक से ले सकेंगे लोन, जानें किन नियमों को करना होगा फॉलो?
अब चांदी की ज्वैलरी पर भी बैंक से ले सकेंगे लोन, जानें किन नियमों को करना होगा फॉलो?
शिक्षा
जमकर पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ UPSC एग्जाम, जानें अब कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी?
जमकर पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ UPSC एग्जाम, जानें अब कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी?
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget