(Source: ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
Haq Box Office Collection: फ्लॉप होने की कगार पर 'हक', 6 दिन में बजट का आधा भी नहीं वसूल पाई फिल्म
Haq Box Office Collection Day 6: 'हक' को रिलीज हुए एक हफ्ता होने को है लेकिन ये अब तक आधा बजट भी नहीं वसूल पाई है. यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म की रफ्तार देखकर लग रहा है कि ये फ्लॉप हो सकती है.
यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म 'हक' 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म को दर्शकों का काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला. इसके बावजूद 'हक' बॉक्स ऑफिस पर पकड़ बनाने में नाकाम साबित हुई. फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ता होने को है लेकिन ये अब तक अपना आधा बजट भी नहीं वसूल पाई है. अब ऐसा लग रहा है कि 'हक' फ्लॉप होने की कगार पर है.
- 'हक' ने थिएटर्स में पहले दिन 1.75 करोड़ रुपए से खाता खोला था.
- फिल्म ने दूसरे दिन 3.35 करोड़ और तीसरे दिन 3.85 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.
- 'हक' ने चौथे दिन 1.05 करोड़ और पांचवें दिन 1.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
- वहीं अब छठे दिन भी फिल्म ने अब तक (रात 9 बजे) 2.71 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है.
- 'हक' ने 6 दिनों में कुल अब तक 14.46 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.
View this post on Instagram
6 दिनों में बजट का आधा भी नहीं कमा पाई 'हक'
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 'हक' का बजट 40 करोड़ से 42 करोड़ रुपए है. इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म 6 दिनों में बजट का आधा भी नहीं कमा पाई है. दो दिन बाद 14 नवंबर 2025 को एक साथ बॉलीवुड से लेकर साउथ तक, कई नई फिल्में थिएटर्स में दस्तक देने के लिए तैयार है. ऐसे में 'हक' का बॉक्स ऑफिस पर कमाना मुश्किल होता दिख रहा है.
फ्लॉप होने की कगार पर 'हक'
किसी भी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए बजट से दोगुना कमाना होता है. 'हक' बजट का आधा भी नहीं कमा पाई है और अब नई फिल्मों की रिलीज के बाद इस फिल्म का कलेक्शन करना मुश्किल हो जाएगा.
'हक' की स्टार कास्ट
'हक' एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है जिसे सुपर्ण एस वर्मा ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में इमरान हाशमी और यामी गौतम लीड रोल में हैं. इसके अलावा वर्तिका सिंह, शीबा चड्ढा और दानिश हुसैन अहम रोल में नजर आएंगे.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL