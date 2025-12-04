फराह खान को डॉक्टर्स ने 1 बच्चा गिरा देने की दी थी सलाह, 43 की उम्र बनीं थीं 3 बच्चों की मां

कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में हमेशा खुलकर बात करती हैं. उन्होंने शिरीष कुंदर से शादी की थी और 43 साल की उम्र में तीन बच्चों की मां बनी थीं. वो आईवीएफ के जरिए मां बनी थीं. फराह कई बार आइवीएफ के बारे में खुलकर बात कर चुकी है. उन्होंने तब आईवीएफ करवाया था जब लोग इसके बारे में बात नहीं करते थे. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस प्रोसेस में उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. इतना ही नहीं डॉक्टर ने उन्हें एक बच्चा गिराने की भी सलाह दी थी.

Nova IVF Fertility संग बातचीत से बातचीत करते हुए फराह ने बताया कि उन्होंने और शिरीष ने पहले ही बच्चों के नाम सोच लिए थे जब तक उन्हें भी नहीं चला था कि वो एक से ज्यादा बच्चों के पेरेंट्स बनने वाले हैं.

डॉक्टर ने दी थी बच्चा गिराने की सलाह

फराह ने कहा- 'मैंने और शिरीष ने पहले ही बच्चों के बारे में बात करना और उन्हें नाम सोचना शुरू कर दिया था. जब डॉक्टर ने उन्हें रिजल्ट के साथ बुलाया था तो फराह खुश थीं कि कोई गुड न्यूज है. डॉक्टर ने कहा- सुनो, फराह, ज्यादा मत उछलो, मैं चाहती हूं कि तुम शांत रहो, तुम प्रेग्नेंट हो लेकिन अपनी उम्मीदों को ज्यादा मत बढ़ाओ क्योंकि ये मल्टीपल प्रेग्नेंसी है.' फराह ने आगे बताया कि जब उन्हें पता चला कि वो तीन बेबी कैरी कर रही हैं तो उन्हें एक फीटस गिरा देने के लिए कहा गया ताकि कॉम्प्लिकेशन्स से बचा जा सके.

फराह ने आगे बताया कि 10 दिनों में मुझे डॉक्टर का फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि ट्रिप्लेट्स हैं. मैंने कहा- 'हां डॉक्टर मुझे अभी पता चला. हम बहुत एक्साइटेड थे और डॉक्टर ने हमे रियलिटी चेक दे दिया. हमे एक बच्चे को गिराना होगा क्योंकि ज्यादातर जुड़वा बच्चे शुरुआत में ट्रिप्लेट्स होते हैं. उन्होंने कहा- तुम 43 की होने वाली हो जब बच्चे बाहर आएंगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा. तुम्हारा पेट अच्छा है और लाइनिंग फैब है लेकिन तीन बच्चे बड़ा रिस्क है और एक बच्चा बहुत छोटा होगा.'

