गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं हूं ना' का आएगा सीक्वल? अर्जुन कपूर की डिमांड पर फराह खान ने दिया ये हिंट

'मैं हूं ना' का आएगा सीक्वल? अर्जुन कपूर की डिमांड पर फराह खान ने दिया ये हिंट

फराह खान ने फिल्म 'मैं हूं ना' के सीक्वल को लेकर हिंट दिया है. उन्होंने अर्जुन कपूर की एक पोस्ट पर रिएक्ट किया है. फराह की पोस्ट वायरल हो गई है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 24 Sep 2026 04:49 PM (IST)
Preferred Sources

फिल्म 'मैं हूं ना' जब रिलीज हुई थी तो बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ले आई थी. फिल्म की कहानी से लेकर स्टारकास्ट तक को काफी पसंद किया गया. फिल्म के गाने भी छाए रहे. हाल ही में अर्जुन कपूर ने एक पोस्ट शेयर की थी. अर्जुन ने बताया कि उन्हें ये फिल्म बहुत पसंद है और हाल ही में उन्होंने वो फिल्म देखी. फिल्म देखने के बाद उन्होंने सीक्वल की डिमांड की. इस पर फराह ने रिस्पॉन्स दिया. 

अर्जुन कपूर ने पोस्ट में फिल्म देखते हुए एक वीडियो शेयर किया. इसमें उन्होंने लिखा कि टीवी पर अपनी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म देखने का मजा ही अलग है और वो भी तब जब आप होटल में हो और इस डिजिटल एरा में टीवी पर यूं ही फिल्म देखें. आगे अर्जुन ने लिखा- हमें जल्द से जल्द सीक्वल चाहिए. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
The Vvaan Box Office Live: 'द वन' ने एडवांस बुकिंग में की छप्परफाड़ कमाई, 6 करोड़ के पार कलेक्शन
Live: 'द वन' ने एडवांस बुकिंग में की छप्परफाड़ कमाई, 6 करोड़ के पार कलेक्शन
बॉलीवुड
सलमान खान की 'Monster' ने रिलीज से पहले कमा डाले 100 करोड़, नए अंदाज में नजर आएंगे एक्टर
सलमान खान की 'Monster' ने रिलीज से पहले कमा डाले 100 करोड़
बॉलीवुड
गोविंदा पर भड़कीं राखी सावंत, कोमल रानी स्वर्णकार संग लालबागचा राजा पहुंचने पर सुनाई खरी-खोटी
गोविंदा पर भड़कीं राखी सावंत, कोमल संग लालबागचा राजा पहुंचने पर सुनाई खरी-खोटी
बॉलीवुड
'द पैराडाइज' का बॉक्स ऑफिस तूफान, 'धमाल 4' समेत इन 15 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
'द पैराडाइज' का बॉक्स ऑफिस तूफान, 'धमाल 4' समेत इन 15 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

इस पर फराह ने पोस्ट कर लिखा-हाहाहा...अगर किसी चीज को दि से मांगो...अर्जुन कपूर लव यू.


मैं हूं ना' का आएगा सीक्वल? अर्जुन कपूर की डिमांड पर फराह खान ने दिया ये हिंट

'मैं हूं ना' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फिल्म ने 2.72 करोड़ की ओपनिंग की थी. ओपनिंग वीकेंड पर फिल्म ने 8.03 करोड़ कमाए. पहले हफ्ते के अंत में फिल्म ने 14.57 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने इंडिया में टोटल 36 करोड़ की नेट कमाई की. वहीं फिल्म ने 50.28 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 19.99 करोड़ का बिजनेस किया. दुनियाभर में फिल्म ने 70.27 करोड़ की कमाई की.

फिल्म 2004 में आई थी. फिल्म को फराह खान ने डायरेक्ट किया. फिल्म में शाहरुख खान, जायद खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी, अमृता राव, नसीरुद्दीन शाह, बोमन ईरानी, राखी सावंत जैसे स्टार्स नजर आए. शाहरुख खान और सुष्मिता सेन की जोड़ी को फैंस ने बहुत पसंद किया था. वहीं जायद खान और अमृता राव की जोड़ी को भी बहुत प्यार मिला.

इस फिल्म में दिखेंगे शाहरुख खान

शाहरुख खान के वर्क फ्रंट पर नजर डालें तो अब वो फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे. फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म दिसंबर महीने में रिलीज हो रही है. इस फिल्म में अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण जैसे स्टार्स नजर आएंगे. इसके अलावा फिल्म में सुहाना खान भी दिखेंगी. सुहाना खान का इस फिल्म से थिएट्रिकल डेब्यू है. सुहाना खान पहली बार पिता शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 24 Sep 2026 04:49 PM (IST)
Tags :
Farah Khan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
The Vvaan Box Office Live: 'द वन' ने एडवांस बुकिंग में की छप्परफाड़ कमाई, 6 करोड़ के पार कलेक्शन
Live: 'द वन' ने एडवांस बुकिंग में की छप्परफाड़ कमाई, 6 करोड़ के पार कलेक्शन
बॉलीवुड
सलमान खान की 'Monster' ने रिलीज से पहले कमा डाले 100 करोड़, नए अंदाज में नजर आएंगे एक्टर
सलमान खान की 'Monster' ने रिलीज से पहले कमा डाले 100 करोड़
बॉलीवुड
गोविंदा पर भड़कीं राखी सावंत, कोमल रानी स्वर्णकार संग लालबागचा राजा पहुंचने पर सुनाई खरी-खोटी
गोविंदा पर भड़कीं राखी सावंत, कोमल संग लालबागचा राजा पहुंचने पर सुनाई खरी-खोटी
बॉलीवुड
'द पैराडाइज' का बॉक्स ऑफिस तूफान, 'धमाल 4' समेत इन 15 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
'द पैराडाइज' का बॉक्स ऑफिस तूफान, 'धमाल 4' समेत इन 15 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Jagadhatri:🫨Rudra के जिंदा होने का सबूत जुटाएगी Jagadhatri! घर में पसरा मातम और खराब हुआ माहौल! #sbs
Bollywood News: ‘लव एंड वॉर’ से रणबीर का पहला लुक आउट, किससे हुई तुलना? (24.09.26)
नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी ने दी मक्का-जेद्दा और अन्य इलाकों में खतरे की चेतावनी, क्या होने वाला है?
सऊदी ने दी मक्का-जेद्दा और अन्य इलाकों में खतरे की चेतावनी, क्या होने वाला है?
बिहार
Samastipur Jamui Case Live: 'जमुई की तरह समस्तीपुर में भी एनकाउंटर करें', चिराग पासवान की CM सम्राट से मांग
'जमुई की तरह समस्तीपुर में भी एनकाउंटर करें', चिराग पासवान की CM सम्राट से मांग
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया ने अचानक बदला ODI कप्तान, जानें किसने ली पैट कमिंस की जगह
ऑस्ट्रेलिया ने अचानक बदला ODI कप्तान, जानें किसने ली पैट कमिंस की जगह
साउथ सिनेमा
मलयालम की 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जिसने तोड़ा 'जन नायकन' का रिकॉर्ड
मलयालम की 2026 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, जिसने तोड़ा 'जन नायकन' का रिकॉर्ड
विश्व
खामेनेई के सलाहकार की बड़ी धमकी, ‘हिंद महासागर तक बढ़ सकता है युद्ध’
खामेनेई के सलाहकार की बड़ी धमकी, ‘हिंद महासागर तक बढ़ सकता है युद्ध’
जनरल नॉलेज
कैसे तय होते हैं चीनी के दाम, सरकार के हाथ में क्या-क्या?
कैसे तय होते हैं चीनी के दाम, सरकार के हाथ में क्या-क्या?
एग्रीकल्चर
एक दिन में कितने लीटर दूध देती है जर्सी गाय, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करें?
एक दिन में कितने लीटर दूध देती है जर्सी गाय, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करें?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलविदा कहने को तैयार मानसून: आपके राज्य से किस तारीख को थमेगी बारिश? जानें
अलविदा कहने को तैयार मानसून: आपके राज्य से किस तारीख को थमेगी बारिश? देखें राज्यवार चार्ट
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget