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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडहर लुक में कयामत ढाती हैं सारा अली खान, एक्ट्रेस की इन तस्वीरों पर दिल ना हार बैठें तो कहना

हर लुक में कयामत ढाती हैं सारा अली खान, एक्ट्रेस की इन तस्वीरों पर दिल ना हार बैठें तो कहना

सारा अली खान अपने ट्रेडिशनल, मॉडर्न, बॉडीकॉन और शिमरी आउटफिट्स में बेहद खूबसूरत लगती हैं. उनका हर लुक अलग और खास है, जो उनके स्टाइल और खूबसूरती को दिखाता है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Oct 2026 03:03 PM (IST)
सारा अली खान अपने ट्रेडिशनल, मॉडर्न, बॉडीकॉन और शिमरी आउटफिट्स में बेहद खूबसूरत लगती हैं. उनका हर लुक अलग और खास है, जो उनके स्टाइल और खूबसूरती को दिखाता है.

सारा अली खान अपने अलग-अलग फैशन लुक्स से हर बार नया अंदाज दिखाती हैं. फिटेड ड्रेस से लेकर खूबसूरत ट्रेडिशनल आउटफिट्स तक, उनका स्टाइल हर तस्वीर में खास नजर आता है.

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सारा अली खान अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपनी ख़ूबसूरती और फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती है. सारा का ट्रेडिशनल लुक हो या मॉडर्न स्टाइल हर एक लुक में उनके कुछ ख़ास देखने को मिलता है.
सारा अली खान अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपनी ख़ूबसूरती और फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती है. सारा का ट्रेडिशनल लुक हो या मॉडर्न स्टाइल हर एक लुक में उनके कुछ ख़ास देखने को मिलता है.
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सारा अली खान का ट्रेडिशनल लुक उनकी ख़ूबसूरती को और भी ज्यादा निखार देता है. सारा के एथनिक आउटफिट , हल्की ज्वेलरी , और सादा मेकअप सारा के अंदाज को काफी अट्रैक्टिव बना देता है.
सारा अली खान का ट्रेडिशनल लुक उनकी ख़ूबसूरती को और भी ज्यादा निखार देता है. सारा के एथनिक आउटफिट , हल्की ज्वेलरी , और सादा मेकअप सारा के अंदाज को काफी अट्रैक्टिव बना देता है.
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बॉडीकॉन आउटफिट में भी सारा अली खान बहुत खूबसूरत लगती है और अपने ग्लैमरस अंदाज़ से वह सबका ध्यान खींचती है . फिटेड ड्रेस में उनका स्टाइलिश लुक और कॉन्फिडेंस उनके फैशन को और भी ज्यादा खास बना देता है.
बॉडीकॉन आउटफिट में भी सारा अली खान बहुत खूबसूरत लगती है और अपने ग्लैमरस अंदाज़ से वह सबका ध्यान खींचती है . फिटेड ड्रेस में उनका स्टाइलिश लुक और कॉन्फिडेंस उनके फैशन को और भी ज्यादा खास बना देता है.
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वेस्टर्न आउटफिट में भी सारा अली खान कमाल लगती हैं. इस ब्लैक ड्रेक में एक्ट्रेस कयामत ढा रही हैं.
वेस्टर्न आउटफिट में भी सारा अली खान कमाल लगती हैं. इस ब्लैक ड्रेक में एक्ट्रेस कयामत ढा रही हैं.
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सारा अली खान शिमरी ऑउटफिट में भी बेहद स्टाइलिश और गॉर्जियस नज़र आती है. चमकदार कपड़े और उनका शानदार स्टाइल इस लुक को और भी ज्यादा खास बना देता है.
सारा अली खान शिमरी ऑउटफिट में भी बेहद स्टाइलिश और गॉर्जियस नज़र आती है. चमकदार कपड़े और उनका शानदार स्टाइल इस लुक को और भी ज्यादा खास बना देता है.
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सारा अली खान का कैज़ुअल लुक भी काफी पसंद किया जाता है. आरामदायक कपड़ों के साथ-साथ उनकी सिंपल स्टाइलिंग सारा के लुक को और भी खूबसूरत बना देती है.
सारा अली खान का कैज़ुअल लुक भी काफी पसंद किया जाता है. आरामदायक कपड़ों के साथ-साथ उनकी सिंपल स्टाइलिंग सारा के लुक को और भी खूबसूरत बना देती है.
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सारा अली खान अपने हर लुक में बेहद खूबसूरत लगती हैं. उनका हर अंदाज अलग और खास होता है, जो फैंस को काफी पसंद आता है. ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न, सारा हर लुक में अपनी खूबसूरती से सबका दिल जीत लेती हैं.
सारा अली खान अपने हर लुक में बेहद खूबसूरत लगती हैं. उनका हर अंदाज अलग और खास होता है, जो फैंस को काफी पसंद आता है. ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न, सारा हर लुक में अपनी खूबसूरती से सबका दिल जीत लेती हैं.
Published at : 14 Oct 2026 03:03 PM (IST)
Tags :
Sara Ali Khan

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