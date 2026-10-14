एक्सप्लोरर
हर लुक में कयामत ढाती हैं सारा अली खान, एक्ट्रेस की इन तस्वीरों पर दिल ना हार बैठें तो कहना
सारा अली खान अपने ट्रेडिशनल, मॉडर्न, बॉडीकॉन और शिमरी आउटफिट्स में बेहद खूबसूरत लगती हैं. उनका हर लुक अलग और खास है, जो उनके स्टाइल और खूबसूरती को दिखाता है.
सारा अली खान अपने अलग-अलग फैशन लुक्स से हर बार नया अंदाज दिखाती हैं. फिटेड ड्रेस से लेकर खूबसूरत ट्रेडिशनल आउटफिट्स तक, उनका स्टाइल हर तस्वीर में खास नजर आता है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 14 Oct 2026 03:03 PM (IST)
Tags :Sara Ali Khan
बॉलीवुड
7 Photos
कृति सेनन से लेकर दीपिका पादुकोण तक, नवरात्रि के चौथे दिन रॉयल ब्लू साड़ी में ऐसे दिखें स्टाइलिश
बॉलीवुड
7 Photos
नवरात्रि के सातवें दिन पहनें ऑरेंज, तृप्ति डिमरी से अनन्या पांडे तक इन एक्ट्रेसेस से लें फैशन टिप्स
बॉलीवुड
7 Photos
ईशा अंबानी के रॉयल लुक ने खींचा ध्यान, 2000 घंटों की कारीगरी से बना है उनका नायाब लहंगा
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
‘रामायण’ कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें- प्रीडिक्शन
मनोरंजन
'जेलर 2' का एडवांस बुकिंग में तहलका, रिलीज से पहले कमा डाले करोड़ों
मनोरंजन
'रामायण' में यश के रावण लुक से नाखुश आर्या बब्बर, 'आदिपुरुष' में सैफ की तारीफ की
मनोरंजन
'राइज एंड फॉल 2': स्वरा भास्कर या निहारिका तिवारी, कौन बनेगी अल्टीमेट रूलर?
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion