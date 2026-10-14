सारा अली खान अपने हर लुक में बेहद खूबसूरत लगती हैं. उनका हर अंदाज अलग और खास होता है, जो फैंस को काफी पसंद आता है. ट्रेडिशनल हो या वेस्टर्न, सारा हर लुक में अपनी खूबसूरती से सबका दिल जीत लेती हैं.