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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकपिल शर्मा के शो में छाया करीना-सैफ का नवाबी स्वैग, एक दूसरे का हाथ थामे दिए पोज

कपिल शर्मा के शो में छाया करीना-सैफ का नवाबी स्वैग, एक दूसरे का हाथ थामे दिए पोज

बॉलीवुड के लवेबल कपल करीना कपूर और सैफ अली खान को हाल ही में कपिल शर्मा के शो के सेट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों ने कई तस्वीरें भी क्लिक करवाई है.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 14 Oct 2026 04:47 PM (IST)
बॉलीवुड के लवेबल कपल करीना कपूर और सैफ अली खान को हाल ही में कपिल शर्मा के शो के सेट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों ने कई तस्वीरें भी क्लिक करवाई है.

बॉलीवुड के नवाबी कपल सैफ अली खान और करीना कपूर खान को आज 14 अक्टूबर को कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के सेट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों का स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें फैंस का ध्यान खींच रही हैं.

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करीना कपूर खान और सैफ अली खान को कपिल शर्मा के कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के सेट पर एक साथ स्पॉट किया गया.
करीना कपूर खान और सैफ अली खान को कपिल शर्मा के कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के सेट पर एक साथ स्पॉट किया गया.
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इस दौरान करीना कपूर का ट्रैडिशनल लुक देखने को मिला. वो रेड और मैरून कलर का सूट पहने नजर आईं.
इस दौरान करीना कपूर का ट्रैडिशनल लुक देखने को मिला. वो रेड और मैरून कलर का सूट पहने नजर आईं.
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करीना ने सटल मेकअप किया था. आंखों में गहरा काजल और बिंदी लगाए काफी खूबसूरत लग रही थी.
करीना ने सटल मेकअप किया था. आंखों में गहरा काजल और बिंदी लगाए काफी खूबसूरत लग रही थी.
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वहीं सैफ अली खान ने ऑल ब्लैक कुर्ता और पायजामा के साथ कोटी पहने नजर आईं.
वहीं सैफ अली खान ने ऑल ब्लैक कुर्ता और पायजामा के साथ कोटी पहने नजर आईं.
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काला चश्मा लगाए सैफ अली खान अपने नवाबी अंदाज से सबका ध्यान खींचते नजर आए.
काला चश्मा लगाए सैफ अली खान अपने नवाबी अंदाज से सबका ध्यान खींचते नजर आए.
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सामने आईं तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सैफ और करीना एक दूसरे का हाथ थामें कैमरे के सामने पोज दे रहे हैं.
सामने आईं तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सैफ और करीना एक दूसरे का हाथ थामें कैमरे के सामने पोज दे रहे हैं.
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कपल की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. हमेशा की तरह फैंस इस जोड़ी पर प्यार लुटाते नजर आए.
कपल की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. हमेशा की तरह फैंस इस जोड़ी पर प्यार लुटाते नजर आए.
Published at : 14 Oct 2026 04:47 PM (IST)
Tags :
SAIF ALI KHAN

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