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कपिल शर्मा के शो में छाया करीना-सैफ का नवाबी स्वैग, एक दूसरे का हाथ थामे दिए पोज
बॉलीवुड के लवेबल कपल करीना कपूर और सैफ अली खान को हाल ही में कपिल शर्मा के शो के सेट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों ने कई तस्वीरें भी क्लिक करवाई है.
बॉलीवुड के नवाबी कपल सैफ अली खान और करीना कपूर खान को आज 14 अक्टूबर को कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के सेट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों का स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें फैंस का ध्यान खींच रही हैं.
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Published at : 14 Oct 2026 04:47 PM (IST)
Tags :SAIF ALI KHAN
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