'प्रेम कीटाणु' की एक्ट्रेस आफिया सैयद को मिली नई फिल्म, तेलुगु में करेंगी धमाका

आफिया सैयद की तेलुगु फिल्म एलियास रुक्मिणी 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. अब सभी की नजरें उनकी इस नई शुरुआत पर हैं, जहां वह अभिनेता निथिन के साथ दर्शकों के सामने आएंगी.