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'प्रेम कीटाणु' की एक्ट्रेस आफिया सैयद को मिली नई फिल्म, तेलुगु में करेंगी धमाका
आफिया सैयद ने ‘प्रेम कीटाणु’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया है. अब वह निथिन के साथ तेलुगु फिल्म ‘एलियास रुक्मिणी’ में नजर आएंगी. रवीना टंडन ने भी उनकी मेहनत की तारीफ की है.
आफिया सैयद अपनी एक्टिंग से बॉलीवुड के बाद अब तेलुगु सिनेमा में भी पहचान बनाने जा रही हैं. रवीना टंडन भी उनकी मेहनत और लगन से काफी खुश हैं.
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Published at : 14 Oct 2026 05:09 PM (IST)
Tags :Afiya Syed
बॉलीवुड
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