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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'प्रेम कीटाणु' की एक्ट्रेस आफिया सैयद को मिली नई फिल्म, तेलुगु में करेंगी धमाका

'प्रेम कीटाणु' की एक्ट्रेस आफिया सैयद को मिली नई फिल्म, तेलुगु में करेंगी धमाका

आफिया सैयद ने ‘प्रेम कीटाणु’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया है. अब वह निथिन के साथ तेलुगु फिल्म ‘एलियास रुक्मिणी’ में नजर आएंगी. रवीना टंडन ने भी उनकी मेहनत की तारीफ की है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Oct 2026 05:09 PM (IST)
आफिया सैयद ने ‘प्रेम कीटाणु’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया है. अब वह निथिन के साथ तेलुगु फिल्म ‘एलियास रुक्मिणी’ में नजर आएंगी. रवीना टंडन ने भी उनकी मेहनत की तारीफ की है.

आफिया सैयद अपनी एक्टिंग से बॉलीवुड के बाद अब तेलुगु सिनेमा में भी पहचान बनाने जा रही हैं. रवीना टंडन भी उनकी मेहनत और लगन से काफी खुश हैं.

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एक्ट्रेस आफिया सैयद ने हाली में फिम प्रेम कीटाणु से बॉलीवुड में किया डेब्यू. अब आफिया अपनी नई तेलुगु फिल्म एलियास रुक्मिणी के साथ साउथ सिनेमा में कदम रखने जा रही है.
एक्ट्रेस आफिया सैयद ने हाली में फिम प्रेम कीटाणु से बॉलीवुड में किया डेब्यू. अब आफिया अपनी नई तेलुगु फिल्म एलियास रुक्मिणी के साथ साउथ सिनेमा में कदम रखने जा रही है.
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प्रेम कीटाणु में आफिया सैयद ने सुहानी का किरदार निभाया था. आफिया ने रोमांटिक फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद अब वह एक नई इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने जा रही है.
प्रेम कीटाणु में आफिया सैयद ने सुहानी का किरदार निभाया था. आफिया ने रोमांटिक फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद अब वह एक नई इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने जा रही है.
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आफिया सैयद फिल्म एलियास रुक्मिणी से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाली हैं. अभिनेत्री ने इस नए सफर को अपने लिए किसी सपने के सच होने जैसा बताया है.
आफिया सैयद फिल्म एलियास रुक्मिणी से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाली हैं. अभिनेत्री ने इस नए सफर को अपने लिए किसी सपने के सच होने जैसा बताया है.
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आफिया सैयद अपनी आने वाली तेलुगु फिल्म अलियास रुक्मिणी में अभिनेता निथिन के साथ नजर आएंगी. फिल्म में दोनों की जोड़ी दर्शकों के लिए काफी ख़ास रहने वाली है.
आफिया सैयद अपनी आने वाली तेलुगु फिल्म अलियास रुक्मिणी में अभिनेता निथिन के साथ नजर आएंगी. फिल्म में दोनों की जोड़ी दर्शकों के लिए काफी ख़ास रहने वाली है.
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फिल्म एलियास रुक्मिणी को अभिनेता नानी का प्रोडक्शन हाउस यूनानिमस प्रोडक्शंस बना रहा है. फिल्म का निर्देशन मुरलीकांत देवसोथ कर रहे हैं.
फिल्म एलियास रुक्मिणी को अभिनेता नानी का प्रोडक्शन हाउस यूनानिमस प्रोडक्शंस बना रहा है. फिल्म का निर्देशन मुरलीकांत देवसोथ कर रहे हैं.
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आफिया की मेहनत और लगन देखकर अभिनेत्री रवीना टंडन ने सोशल मीडिया पर उनके लिए एक खास संदेश साझा किया. उन्होंने आफिया को बधाई देते हुए खुद को उन पर गर्व करने वाली मौसी बताया.
आफिया की मेहनत और लगन देखकर अभिनेत्री रवीना टंडन ने सोशल मीडिया पर उनके लिए एक खास संदेश साझा किया. उन्होंने आफिया को बधाई देते हुए खुद को उन पर गर्व करने वाली मौसी बताया.
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आफिया सैयद की तेलुगु फिल्म एलियास रुक्मिणी 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. अब सभी की नजरें उनकी इस नई शुरुआत पर हैं, जहां वह अभिनेता निथिन के साथ दर्शकों के सामने आएंगी.
आफिया सैयद की तेलुगु फिल्म एलियास रुक्मिणी 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. अब सभी की नजरें उनकी इस नई शुरुआत पर हैं, जहां वह अभिनेता निथिन के साथ दर्शकों के सामने आएंगी.
Published at : 14 Oct 2026 05:09 PM (IST)
Tags :
Afiya Syed

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