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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनाना पाटेकर की प्रेयर मीट में पहुंचे ये सेलेब्स, दिग्गज एक्टर को दी श्रद्धांजलि

नाना पाटेकर की प्रेयर मीट में पहुंचे ये सेलेब्स, दिग्गज एक्टर को दी श्रद्धांजलि

हाल ही में दुनिया को अलविदा कहने वाले दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर की बुधवार को प्रेयर मीट रखी गई थी. उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए फिल्मी जगत से कई सितारों ने शिरकत की.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 14 Oct 2026 07:27 PM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर को गोवा में निधन हो गया था. इसके बाद उनका पुणे में उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया था. वहीं 14 अक्टूबर को मुंबई में एक्टर की प्रेयर मीट का आयोजन  किया गया. जहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कई स्टार्स ने शिरकत की.

तुकाराम मुंढे

महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंढे नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे. जबकि अब वो नाना पाटेकर की प्रेयर मीट में भी पहुंचे.

 
 
 
 
 
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शिवाजी साटम

पॉपुलर टीवी शो 'सीआईडी' में एसीपी प्रद्युमन का किरदार निभाने वाले मशहूर एक्टर शिवाजी साटम नाना पाटेकर की प्रेयर मीट में शामिल हुए. 76 वर्षीय शिवाजी ने कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके हैं.

 
 
 
 
 
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आनंद महादेवन

नाना पाटेकर की प्रेयर मीट में जाने-माने एक्टर अनंत महादेवन ने भी शिरकत की. इस दौरान उन्होंने शिवाजी साटम से भी मुलाकात की थी.

 
 
 
 
 
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वर्षा उसगांवकर

वर्षा उसगांवकर ने भी नाना पाटेकर की प्रेयर मीट में हिस्सा लिया. उन्होंने पाइप्स को हाथ जोड़कर पोज दिए. वर्षा मराठी सिनेमा और हिंदी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं.

 

 

 

 

 

 

 

 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 14 Oct 2026 07:07 PM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर
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