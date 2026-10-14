नाना पाटेकर की प्रेयर मीट में पहुंचे ये सेलेब्स, दिग्गज एक्टर को दी श्रद्धांजलि

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर को गोवा में निधन हो गया था. इसके बाद उनका पुणे में उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया था. वहीं 14 अक्टूबर को मुंबई में एक्टर की प्रेयर मीट का आयोजन किया गया. जहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कई स्टार्स ने शिरकत की.

तुकाराम मुंढे

महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंढे नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे. जबकि अब वो नाना पाटेकर की प्रेयर मीट में भी पहुंचे.

View this post on Instagram A post shared by Bollywood Paparazzi (@bollywoodpaparazzii)

शिवाजी साटम

पॉपुलर टीवी शो 'सीआईडी' में एसीपी प्रद्युमन का किरदार निभाने वाले मशहूर एक्टर शिवाजी साटम नाना पाटेकर की प्रेयर मीट में शामिल हुए. 76 वर्षीय शिवाजी ने कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके हैं.

View this post on Instagram A post shared by BollyDhoom (@bollydhoom4u)

आनंद महादेवन

नाना पाटेकर की प्रेयर मीट में जाने-माने एक्टर अनंत महादेवन ने भी शिरकत की. इस दौरान उन्होंने शिवाजी साटम से भी मुलाकात की थी.

View this post on Instagram A post shared by BollyDhoom (@bollydhoom4u)

वर्षा उसगांवकर

वर्षा उसगांवकर ने भी नाना पाटेकर की प्रेयर मीट में हिस्सा लिया. उन्होंने पाइप्स को हाथ जोड़कर पोज दिए. वर्षा मराठी सिनेमा और हिंदी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं.