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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकुक दिलीप संग अनबन की खबरों पर फराह खान ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'किसी नतीजे पर न पहुंचें...'

कुक दिलीप संग अनबन की खबरों पर फराह खान ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'किसी नतीजे पर न पहुंचें...'

फराह खान और उनके कुक दिलीप के बीच बहस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अब फराह ने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए लोगों से उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 01 Nov 2026 10:50 AM (IST)
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बॉलीवुड की मशहूर फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान इन दिनों अपने एक वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में हैं. इस वीडियो में वो अपने कुक दिलीप के साथ बहस करती नजर आ रही हैं. क्लिप सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर दोनों के बीच अनबन को लेकर कई तरह की बातें होने लगीं. अब फराह खान ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है और लोगों से बिना पूरी बात जाने किसी नतीजे पर न पहुंचने की अपील की है.

वायरल वीडियो पर फराह खान ने क्या कहा?

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दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में फराह खान और उनके कुक दिलीप के बीच बातचीत होती दिख रही है. इस दौरान दिलीप कहते हैं, 'मैंने कितनी बार आपको बोला है.' इस पर फराह जवाब देती हैं, 'तू मुझे समझाएगा?' इसी बीच फराह की नजर कैमरे पर पड़ती है और वो वीडियो बनाने वालों को शूटिंग रोकने के लिए कहती हैं. इस क्लिप को देखने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दोनों के बीच बहस और अनबन के कयास लगाने शुरू कर दिए.

 
 
 
 
 
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वहीं, अब फराह खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर कर इस मामले पर अपनी बात रखी है. उन्होंने लिखा, 'दोस्तों, कृपया दिलीप और मेरी निजता का सम्मान करें. किसी भी नतीजे पर न पहुंचें.' इसके साथ ही उन्होंने हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी लगाया. 

कुक दिलीप संग अनबन की खबरों पर फराह खान ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'किसी नतीजे पर न पहुंचें...

फराह खान के व्लॉग से मशहूर हुए दिलीप

बता दें कि फराह खान के यूट्यूब व्लॉग ने उनके कुक दिलीप को भी सोशल मीडिया पर एक अलग पहचान दिलाई है. साल 2024 में शुरू हुई उनकी कुकिंग सीरीज में फराह और दिलीप की मजेदार बातचीत दर्शकों को खूब पसंद आती है. इस व्लॉग में फराह अलग-अलग सेलेब्स के घर जाकर उनके साथ खाना बनाती और बातचीत करती नजर आती हैं. अब तक काजोल, सोनाक्षी सिन्हा अनन्या पांडे और विजय वर्मा जैसे सितारे भी उनके इस शो का हिस्सा बन चुके हैं.

फराह खान ने दिलीप की जिंदगी में आए बदलावों पर की थी बात

हाल ही में सोहा अली खान के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान फराह खान ने बताया था कि कैसे उनके व्लॉग की वजह से दिलीप की जिंदगी बदल गई. उन्होंने कहा कि दिलीप को पहले भी अच्छी सैलरी मिलती थी, लेकिन चैनल पर आने के बाद उनकी कमाई और काम के मौके काफी बढ़ गए. फराह ने बताया कि अब वो दिलीप के बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रही हैं. इतना ही नहीं, उनके एक बेटे को उन्होंने कुकिंग में डिप्लोमा कोर्स भी करवाया है. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 01 Nov 2026 10:50 AM (IST)
Tags :
Farah Khan
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