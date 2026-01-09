कोरियोग्राफर और फिल्ममेकर फराह खान 9 जनवरी यानी आज अपना 61वां जन्मदिन मना रही हैं, वहीं, एक्टर, निर्देशक और गायक फरहान अख्तर भी आज अपना 52वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर फिल्ममेकर जोया अख्तर ने दोनों के लिए सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

जोया अख्तर शेयर किया पोस्ट

जोया अख्तर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर और एक वीडियो शेयर किया. तस्वीर फराह खान और फरहान अख्तर के बचपन की है, जिसमें दोनों डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वहीं वीडियो में फराह और फरहान एक साथ केक काटते नजर आ रहे हैं और एक-दूसरे को केक खिलाकर जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं.

पोस्ट के कैप्शन में जोया अख्तर ने लिखा, 'फराह का मतलब खुशी और फरहान का मतलब भी खुश रहना है, इन दोनों से बेहतर नाम किसी के नहीं हो सकते. जन्मदिन मुबारक हो फराह और फरहान.' इस पोस्ट के कमेंट्स पर एक्ट्रेस दिव्या दत्ता, अदिति राव हैदरी और हुमा कुरैशी ने हार्ट और हैप्पी इमोजी भेजे.

फराह खान का करियर

अगर फराह खान के करियर की बात करें तो उन्होंने भारतीय सिनेमा में कोरियोग्राफी को एक नई ऊंचाई दी. उन्होंने 80 से ज्यादा फिल्मों में 1,000 से भी ज्यादा गानों की कोरियोग्राफी की. इसके अलावा, उन्होंने डायरेक्शन की दुनिया में किस्मत आजमाई और बतौर डायरेक्टर 'मैं हूं ना' फिल्म बनाई, जो सुपरहिट साबित हुई. उसके बाद 'ओम शांति ओम', 'तीस मार खां' और 'हैप्पी न्यू ईयर' जैसी फिल्में आईं, जिन्होंने उन्हें दर्शकों के बीच और मशहूर बना दिया.

फरहान अख्तर का वर्कफ्रंट

वहीं फरहान अख्तर ने अपने करियर की शुरुआत में 'लम्हे' (1991) और 'हिमालय पुत्र' (1997) में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया. इसके बाद, उन्होंने 'दिल चाहता है' (2001) से अपने निर्देशन की शुरुआत की. इस फिल्म ने न केवल युवाओं के बीच लोकप्रियता हासिल की, बल्कि फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला. इसके बाद उन्होंने 'लक्ष्य' (2004) और 'डॉन' (2006) जैसी फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें उनकी रचनात्मकता और नई सोच साफ दिखाई देती थी. उन्होंने एक्टिंग में भी कदम रखा और 'रॉक ऑन!!' (2008) से अपने अभिनय का सफर शुरू किया. इसके बाद उन्होंने 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा' (2011) और 'भाग मिल्खा भाग' (2013) जैसी फिल्मों में शानदार प्रदर्शन किया. इन फिल्मों ने उन्हें फिल्मफेयर और अन्य कई पुरस्कार दिलाए.