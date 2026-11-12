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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडस्कूल में रणबीर के थे जूनियर, 'रामायण' में भाई बने आदिनाथ कोठारे ने सुनाया दिलचस्प किस्सा

स्कूल में रणबीर के थे जूनियर, 'रामायण' में भाई बने आदिनाथ कोठारे ने सुनाया दिलचस्प किस्सा

आदिनाथ कोठारे और रणबीर कपूर स्कूल के दिनों में साथ क्रिकेट खेलते थे. अब आदिनाथ 'रामायण' में उनके भाई भरत बने हैं. खास बात है कि उनके पिता ने भी नीतू सिंह के भाई का किरदार निभाया था.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 12 Nov 2026 09:24 PM (IST)
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एक्टर आदिनाथ कोठारे ने रणबीर कपूर के साथ अपने स्कूल के दिनों की यादों के बारे में खुलकर बात की है. उन्होंने याद किया कि कैसे दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हुए साथ में क्रिकेट खेलते थे. 

आईएएनएस के साथ बातचीत में उन्होंने अपने परिवारों के बीच एक दिलचस्प कनेक्शन भी शेयर किया, जिसमें बताया कि उनके पिता ने एक बार स्क्रीन पर नीतू सिंह के भाई का रोल किया था.

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स्कूल में रणबीर के सीनियर थे आदिनाथ के साथी

 
 
 
 
 
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आदिनाथ ने शेयर किया, 'रणबीर स्कूल में मेरे सीनियर थे. हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे और साथ में क्रिकेट खेलते थे. मुझे याद है कि एक बार स्कूल में विनय गांधी ने मुझे रणबीर से मिलवाया था.'

एक्टर ने 'रामायण' में अपनी कास्टिंग के साथ एक कनेक्शन के बारे में भी बात की. कोठारे ने बताया, 'मेरे पिता अपने बचपन में चाइल्ड एक्टर थे. उन्होंने 'घर घर की कहानी' में नीतू सिंह के भाई का रोल किया था. क्या इत्तेफाक है कि मैं 'रामायण' में रणबीर के भाई का रोल कर रहा हूं.'

'रामायण' में भरत बने हैं आदिनाथ

 
 
 
 
 
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नमित मल्होत्रा ​​की 'रामायण' में आदिनाथ कोठारे ने भगवान राम के समर्पित छोटे भाई भरत का किरदार निभाया. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी 'रामायण: पार्ट 1' हिंदू धर्म के पवित्र ग्रन्थ  रामायण पर आधारित है, जिसे पारंपरिक रूप से ऋषि वाल्मीकि से जोड़ा जाता है. यह फिल्म दो-पार्ट में बनाई जा रही है जिसका यह पहला भाग है और इसमें भगवान राम के बचपन से लेकर उनके 14 साल के वनवास तक के जीवन को दिखाया गया है.

फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साईं पल्लवी सीता के रूप में और यश रावण के रूप में हैं. वहीं, फिल्म में रवि दुबे, अनुपम खेर, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर, आदिनाथ कोठारे, अरुण गोविल, इंदिरा कृष्णन और लारा दत्ता जैसे कलाकार भी शामिल हैं.

नमित मल्होत्रा ​​और यश द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म को नितेश तिवारी और श्रीधर राघवन ने लिखा है. यह 5 नवंबर को थिएटर में रिलीज हुई थी. आदिनाथ के एक्टिंग सफर के बारे में बात करें तो, उन्होंने अपने पिता की फिल्म 'माझा चकुला' (1994) में एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर पहली बार स्क्रीन पर काम किया था. उन्होंने बाद में 'वेद लवी जीवा' से बतौर एक्टर डेब्यू किया.

Published at : 12 Nov 2026 09:24 PM (IST)
Tags :
Adinath Kothare
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