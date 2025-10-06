हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडईशा देओल की एक्स हसबैंड भरत तख्तानी से फिर बढ़ी नजदीकियां? तलाक के बाद एकसाथ मनाया फैमिली डे

ईशा देओल की एक्स हसबैंड भरत तख्तानी से फिर बढ़ी नजदीकियां? तलाक के बाद एकसाथ मनाया फैमिली डे

Esha Deol Viral Photo: एक्ट्रेस ईशा देओल एक बार फिर अपने एक्स हसबैंड भरत तख्तानी को लेकर सुर्खियों में हैं. दोनों एकसाथ फैमिली डे मनाते हुए नजर आए हैं.

By : सखी चौधरी | Updated at : 06 Oct 2025 08:20 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल ने करीब 18 महीने पहले पति भरत तख्तानी से तलाक लिया था. दोनों के तलाक से सिर्फ उनकी फैमिली ही नहीं फैंस भी काफी शॉक में थे. लेकिन अब ईशा की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है. जिसे देख यूजर्स का दिमाग चकराया गया है. इस तस्वीर में एक्ट्रेस अपने एक्स हसबैंड भरत के साथ वक्त बिताती हुई नजर आ रही हैं. तस्वीर को भरत ने ही सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

एक्स हसबैंड संग स्पॉट हुईं ईशा देओल

ईशा देओल के साथ ये तस्वीर भरत तख्तानी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट की है. तस्वीर में दोनों एक रेस्टोरेंट में नजर आ रहे हैं. इनके साथ ईशा की बहन अहाना देओल भी हैं. सभी कैमरे की तरफ स्माइल करते हुए पोज कर रहे हैं. फोटो शेयर करते हुए भरत ने लिखा, ‘फैमिली संडे.’ इसके साथ भरत ने एक हार्ट वाली इमोजी भी बनाई. ये फोटो अब तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं. जिसे देखकर यूजर्स भी तरह-तरह के सवाल कर रहे हैं.  


ईशा देओल की एक्स हसबैंड भरत तख्तानी से फिर बढ़ी नजदीकियां? तलाक के बाद एकसाथ मनाया फैमिली डे

11 साल बाद टूटी थी ईशा और भरत की शादी

बता दें कि ईशा देओल ने साल 2012 में बिजनेसमैन भरत तख्तानी से शादी की थी. शादी के बाद ये कपल दो बेटियों के माता-पिता बने. लेकिन फिर 11 साल बाद ईशा और भरत ने तलाक लेकर अलग होने का फैसला किया. ईशा और भरत के तलाक से एक्ट्रेस के पिता धर्मेंद्र काफी दुखी हुए थे. खबरों के अनुसार वो बेटी के इस फैसले से खुश नहीं थे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ESHA DEOL (@imeshadeol)

मेघना से शादी करने वाले हैं भरत?

खबरों के अनुसार ईशा के तलाक की वजह भरत के किसी दूसरी औरत से संबंध होना था. ईशा और भरत का भले ही तलाक हो चुका हो, लेकिन दोनों ने बच्चों की परवरिश एकसाथ करने का फैसला लिया था. बता दें कि कुछ वक्त पहले भरत ने मेघना लखानी के साथ एक फोटो शेयर की थी. जिसके बाद से दोनों की शादी की खबरें सामने आ रही है.

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 06 Oct 2025 08:20 PM (IST)
