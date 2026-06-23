इमरान हाशमी की नई फिल्म 'रूह' का हुआ ऐलान, सामने आया पहला लुक, जानें कब होगी रिलीज

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रूह' से दहशत फैलाने आ रहे इमरान हाशमी, डरावना है फिल्म का पहला लुक, जानें- कब रिलीज होगी ये फिल्म

'रूह' से दहशत फैलाने आ रहे इमरान हाशमी, डरावना है फिल्म का पहला लुक, जानें- कब रिलीज होगी ये फिल्म

Emraan Hashmi Upcoming Film: एक्टर इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म का अनाउंसमेंट हो गया है. एक्टर फिल्म रुह में एक दमदार किरदार में नजर आने वाले हैं. आइए जानते है फिल्म कब रिलीज होगी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 23 Jun 2026 02:47 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'आवारापन 2' को लेकर सुर्खियों में है. इसी बीच उनकी एक और नई फिल्म की अनाउंसमेंट हो गई है. वो एक बार फिर हॉरर जॉनर में वापसी करने जा रहे हैं. एक्टर जल्द ही फिल्म 'रूह' में नजर आने वाले हैं. हाल ही में मेकर्स ने फिल्म की पहली झलक दिखाई है.

इमरान हाशमी की नई फिल्म 'रूह' का हुआ ऐलान
मेकर्स ने आज इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के साथ इसका एक डरावना फर्स्ट लुक भी जारी किया है, जिसने फैंस का एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ा दिया है. मेकर्स ने 52 सेकेंड का वीडियो शेयर किया है.'रूह' का फर्स्ट-लुक टीजर एक दमदार और डरावनी अवाज के साथ शुरू होता है.

इसके बाद वीडियो में हवा में तैरती हुई एक लड़की की झलक देखने को मिलती है. वीडियो में आगे एक हाथ धुंधला सा शीशा साफ करता है, जिसके बाद इमरान हाशमी का चेहरा नजर आता है.और अचानक इमरान हाशमी की आंखें काली हो जाती हैं. इसके बाद फिल्म का टाइटल 'रूह' लिखा नजर आता है.

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इमरान हाशमी ने इससे पहले 'राज: द मिस्ट्री कंटीन्यूज', 'राज 3', 'राज रीबूट' और 'एक थी डायन' जैसी हॉरर फिल्मों में काम किया है. अब 'रूह' के साथ इमरान एक बार फिर उसी डर और रहस्य से भरी दुनिया में लौट रहे हैं.   

कब रिलीज होगी फिल्म?
मेकर्स ने आगे बताया कि फिल्म अगल साल 2027 में थिएटर्स में रिलीज होगी और ये हिंदी के साथ-साथ तमिल और तेलुगु भाषाओं में भी दर्शकों तक पहुंचेगी. फिल्म 'रूह' का निर्देशन मयंक शर्मा कर रहे हैं. इस फिल्म की कहानी मयंक शर्मा और विशाल कपूर ने मिलकर लिखी है. 

'आवारापन 2' की बात करें तो इस फिल्म इमरान हाशमी के साथ दिशा पटानी लीड एक्ट्रेस को तौर पर नजर आएंगी. फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इमरान को आखिरी बार फिल्म 'हक' में देखा गया था.

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Published at : 23 Jun 2026 02:47 PM (IST)
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Emraan Hashmi Rooh
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