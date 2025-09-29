इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' की शूटिंग शुरू, जानें कब होगी रिलीज

एक्टर इमरान हाशमी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'आवारापन 2' की शूटिंग शुरू हो गई है. इस बात की जानकारी एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए लोगों से शेयर की. उन्होंने इसके मुहूर्त शॉट की एक फोटो भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है.

इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ की शूटिंग शुरू

'आवारापन' में उन्होंने शिवम का रोल निभाया था. फिल्म के दूसरे पार्ट में वह इस रोल को आगे बढ़ाते दिखाई देंगे. इस फिल्म के प्रोड्यूसर विशेष भट्ट हैं. इमरान हाशमी ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के एक क्लैपबोर्ड की फोटो शेयर करते हुए लिखा, "तेरा मेरा रिश्ता पुराना भाई. आवारापन-2 की शूटिंग शुरू."

इसमें उन्होंने प्रोड्यूसर को भी टैग किया है. इस फिल्म की शूटिंग बैंकॉक में हो रही है. इसे विशेष फिल्म्स के बैनर के अन्डर बनाया जा रहा है. इमरान हाशमी विशेष फिल्म्स के साथ कई फिल्में कर चुके हैं. इनमें 'जन्नत', 'मर्डर', 'राज', 'गैंगस्टर', 'हमारी अधूरी कहानी', और 'आवारापन' जैसी हिट फिल्में शामिल हैं.

'आवारापन 2'2026 मे होगी रिलीज

'आवारापन 2' का डायरेक्शन नितिन कक्कड़ कर रहे हैं. इसकी कहानी बिलाल सिद्दीकी ने लिखी है. यह फिल्म 3 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.इमरान हाशमी ने अपने 46वें जन्मदिन के अवसर पर लोगों के साथ यह खुशखबरी शेयर की थी कि वे 'आवारापन' का सीक्वल बना रहे हैं.

मोहित सूरी ने आवारापन को डायरेक्ट किया था. यह फिल्म 2007 में रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा था. इसकी कहानी दक्षिण कोरियाई फिल्म 'ए बिटरस्वीट लाइफ' से मिलती-जुलती है. इस फिल्म में इमरान हाशमी, श्रेया सरन, मृणालिनी शर्मा और आशुतोष राणा ने ऐक्टिंग किया था.

इमरान हाशमी जल्द दिखेंगे तेलुगु एक्शन थ्रिलर ‘जी2’ में

इसमें एक गैंगस्टर शिवम पंडित की कहानी है जिसे उसका बॉस अपनी प्रेमिका पर नजर रखने का काम सौंपता है.इमरान हाशमी को पिछली बार दक्षिण भारतीय एक्टर पवन कल्याण के साथ तेलुगु फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' में देखा गया था, जिसमें उन्होंने विलेन का रोल प्ले किया था.

बहुत जल्द इमरान हाशमी एक्टर अदिवी शेष की तेलुगु एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म 'जी2' में भी दिखाई देंगे. यह 'गुडाचारी' का सीक्वल है, जिसमें अदिवी शेष अपनी रोल को दोहराते हुए दिखाई देंगे.