इमरान हाशमी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म हक के प्रमोशन में बिजी हैं. ये फिल्म 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म में इमरान के साथ यामी गौतम लीड रोल में नजर आने वाली हैं. हक से पहले इमरान वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आए थे. इस सीरीज में इमरान का कैमियो था और उन्हें बहुत पसंद भी किया गया है. इमरान ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि कैसे उन्होंने शाहरुख खान के साथ फिल्म में काम करने का मौका खो दिया था और अगर आर्यन खान की सीरीज सिनेमाघरों में रिलीज होती तो कितना कमा लेती.

इमरान हाशमी ने पिंकविला को दिए खास इंटरव्यू में आर्यन खान के डेब्यू शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को लेकर बात की. शो में वो इंटीमेसी कोच बनकर आए थे. उनका राघव जुयाल के साथ सीन बहुत वायरल हुआ है.

बॉक्स ऑफिस पर कमाती करोड़ों

इमरान ने कहा- 'अगर यह एक प्रॉपर थिएटर फिल्म होती तो बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर देती. आप जानते हैं, पहला एपिसोड, मैं कुछ लोगों के साथ देख रहा था. इसमें आपको घुलने-मिलने में थोड़ा समय लगता है. लेकिन फिर, अगर आप उसके बाद राइड पर जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि वाह, यह कुछ ऐसा है जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा. ये बहुत पॉलिटिकली इनकरेक्ट है. इसे थिएटर में आना चाहिए था. इसने बॉक्स ऑफ़िस पर 600 - 700 करोड़ रुपये कमाए होते.'

इमरान ने आगे बताया कि उनके बेटे को उनका कैमियो पसंद नहीं आया. बेटे का रिएक्शन शेयर करते हुए इमरान ने कहा- 'वह इस बात से थोड़ा शर्मिंदा है। हालांकि वह इस पर हंसता है, जैसे, 'डैड, कम ऑन! इंटिमेसी कोच.'

शाहरुख के साथ काम करने का मिला था मौका

इमरान ने शाहरुख खान के साथ एक फिल्म में काम करने की इच्छा जाहिर की. उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने शाहरुख के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिस कर दिया था. इमरान ने कहा- 'मैंने उनके साथ काम किया है लेकिन बतौर प्रोड्यूसर. उनके साथ फिल्म में काम करने का मौका मिला था लेकिन वो हो नहीं पाया. लेकिन भविष्य में अगर मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला तो जरुर करूंगा.'

