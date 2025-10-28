'कुछ एक्टर्स सेट पर लेट आते हैं, कुछ तो कैंसिल कर देते हैं', इमरान हाशमी ने किया रिएक्ट

एक्टर इमरान हाशमी को अब जल्द ही फिल्म 'हक' में देखा जाएगा. इस फिल्म में इमरान हाशमी के अलावा यामी गौतम भी लीड रोल में हैं. ये एक कोर्टरूम ड्रामा है. एक्टर ने यामी गौतम के साथ काम के एक्सपीरियंस को लेकर बात की. साथ ही उन एक्टर्स को लेकर भी बात की जो शूट पर समय पर नहीं आते हैं.

कैसा रहा यामी गौतम के साथ काम का एक्सपीरियंस?

हॉलीवुड रिपोर्टर संग बातचीत में इमरान हाशमी ने कहा, 'यामी गौतम उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो समय पर आती हैं. मेरी तरह. तो कोई दिक्कत नहीं थी. कुछ लोग तो आते भी नहीं हैं. वो सिर्फ शूट कैंसिल कर देते हैं.'

आगे इमरान ने कहा, 'मैं उन लोगों के साथ काम करना चाहता हूं जिनके साथ में प्रोसेस को एंजॉय करूं. जहां आपको इसके बारे में सोचना न पड़े. ये आपकी एंर्जी को खत्म करता है. आप किसी और की घड़ी के हिसाब से काम करते हैं.'

कब रिलीज होगी फिल्म हक?

मेकर्स ने हाल ही में फिल्म हक का ट्रेलर रिलीज किया. इस ट्रेलर को काफी पसंद किया गया. फिल्म में इमरान यामी गौतम के पति के रोल में हैं. फिल्म को Suparn S Varma ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में वर्तिका सिंह, दानिश हुसैन, शीबा चड्ढा और Aseem Hattangady लीड रोल में हैं. फिल्म का स्क्रीनप्ले और डायलॉग्स रेशू नाथ ने लिखा है. म्यूजिक विशाल मिश्रा ने कंपोज किया है. फिल्म 7 नवंबर को रिलीज होगी.

इमरान के वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछली बार उन्हें आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में कैमियो करते हुए देखा गया था. इमरान के सीन को काफी पसंद किया गया था. सीन वायरल भी हो गया था. इसके अलावा उन्हें टाइगर 3 में देखा गया था. टाइगर 3 में उन्होंने सपोर्टिंग रोल प्ले किया था. फिल्म में सलमान खान लीड रोल में थे.