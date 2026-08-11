आरडी बर्मन की बायोपिक में 'महमूद' बनेंगे इमरान हाशमी? एक्टर ने बताया सच

राहुल देव बर्मन यानी पंचम दा भले ही अपने फैंस के बीच इसी नाम से मशहूर थे, लेकिन भारतीय सिनेमा में उनका योगदान बेहद खास रहा है. उनके गाने आज भी नई पीढ़ी के म्यूजिशियन के लिए इंस्पिरेशन हैं. उनकी जिंदगी की कहानी भी किसी शानदार फिल्म से कम नहीं है. खबरों के मुताबिक, फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट आरडी बर्मन की जिंदगी पर बायोपिक बनाने की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया था कि फिल्म में महमूद का किरदार इमरान हाशमी निभा सकते हैं.

इमरान हाशमी ने तोड़ी चुप्पी

हालांकि, इमरान हाशमी ने इन खबरों को खारिज कर दिया है. इमरान ने साफ किया कि आरडी बर्मन की बायोपिक के लिए उन्हें किसी ने अप्रोच नहीं किया है. उन्होंने महमूद का किरदार निभाने की खबरों से भी इनकार किया है. इंस्टाग्राम स्टोरी पर इमरान ने लिखा, 'सिर्फ क्लियैरिटी के लिए बता दूं कि बायोपिक में महमूद साहब का किरदार निभाने को लेकर मेरे बारे में जो खबर सामने आई है, वो गलत है. मुझे इस फिल्म के लिए अप्रोच नहीं किया गया है और न ही मैं ये फिल्म कर रहा हूं.'

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राजेश खन्ना का किरदार निभाते नजर आएंगे अक्षय कुमार?

वहीं, इस फिल्म में फरहान अख्तर आरडी बर्मन का किरदार निभाते नजर आएंगे. हॉलीवुड हंगाना के मुताबिक, अक्षय कुमार ने महमूद की बायोपिक में अपने दिवंगत ससुर राजेश खन्ना का किरदार निभाने के लिए हामी भर दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्षय को शूट के लिए 10 दिन मिले हैं. इसमें राजेश खन्ना और आरडी बर्मन के बीच की दोस्ती और खास बॉन्ड को दिखाया जाएगा. हालांकि इसको लेकर अभी कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है.

खबरें हैं कि फिल्म अभी प्री-प्रोडक्शन फेज में है. इसकी शूटिंग सितंबर में शुरू होने को सकती है. फिलहाल, फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है.

इमरान हाशमी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

वर्कफ्रंट की बात करें तो इमरान हाशमी जल्द ही 'अवारापन 2' में शिवम के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म में शबाना आजमी और दिशा पाटनी भी अहम भूमिकाओं में हैं. नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसका मुकाबला सनी देओल की 'बटवारा 1947' से होगा.

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