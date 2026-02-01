'एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा' को पूरे हुए सात साल, सोनम कपूर ने शेयर किया खास पोस्ट

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर की फिल्म ‘एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा’ को रिलीज हुए सात साल पूरे हो हो गए हैं. इस खास मौके पर एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया हैं. उन्होंने फिल्म के उस खास मेसेज को याद किया, जो लेबल्स से परे प्यार की बात करता है.

सोनम कपूर ने शेयर किया पोस्ट

सोनम कपूर ने अपनी फिल्म ‘एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा’ की रिलीज को 7 साल पूरे होने पर याद किया. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक इमोशनल नोट शेयर किया और लिखा, 'बिना किसी बंधन के प्यार के 7 साल पूरे होने का जश्न एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा’, जो फिल्म के प्यार और लेबल्स से परे मैसेज को दर्शाता है.

बता दें, फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी और इसे शैली चोपड़ा धार ने डायरेक्ट किया था. यह रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा पी. जी. वोडहाउस के 1919 के उपन्यास ए डैम्सेल इन डिस्ट्रेस से प्रेरित है. फिल्म में अनिल कपूर, सोनम कपूर, राजकुमार राव और जूही चावला प्रमुख भूमिकाओं में हैं.

फिल्म की कहानी

‘एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा’ की कहानी स्वीटी चौधरी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक कंजर्वेटिव पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखती है और अपनी पहचान को लेकर अंदर ही अंदर संघर्ष करती है. फिल्म प्यार को बिना किसी लेबल के स्वीकार करने का मेसेज देती है और समाज में LGBTQ+ समुदाय की भावनाओं को संवेदनशील तरीके से दिखाती है.





इस फिल्म का नाम 1994 की फिल्म ‘1942: ए लव स्टोरी’ के मशहूर गाने से लिया गया है. यह पहली बार था जब अनिल कपूर और सोनम कपूर ने रियल लाइफ पिता-बेटी होने के साथ स्क्रीन पर भी साथ काम किया. फिल्म में राजकुमार राव और जूही चावला अहम भूमिकाओं में नजर आए, जबकि रेजिना कासेंड्रा ने इसी फिल्म से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया.

सोनम कपूर का फिल्मी करियर

वर्क फ्रंट की बात करें तो सोनम कपूर आखिरी बार साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म ‘ब्लाइंड’ में नजर आई थीं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘ब्लैक’ (2005) में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की थी और साल 2007 में ‘सांवरिया’ से एक्टिंग डेब्यू किया, जिसमें उनके साथ रणबीर कपूर भी लॉन्च हुए थे. इसके बाद सोनम ने आई हेट लव स्टोरीज, रांझणा, नीरजा, वीरें दी वेडिंग जैसी फिल्मों से अपनी अलग पहचान बनाई.

वहीं, सोनम कपूर फिल्म ‘बैटल फॉर बिट्टोरा’ में लंबे समय से अटकी हुई है. इसको उनकी बहन रिया कपूर प्रोड्यूस करने वाली थी. यह फिल्म अनुजा चौहान के नॉवेल पर बेस्ड है और इसमें राजनीति और रोमांस का दिलचस्प मेल दिखाया जाना था.

पर्सनल फ्रंट पर सोनम कपूर जल्द ही दूसरी बार मां बनने वाली हैं. वह पति आनंद आहूजा के साथ अपने दूसरे बच्चे का वेलकम करने की तैयारी में हैं. कपल साल 2022 में बेटे वायु कपूर आहूजा के माता-पिता बने थे.