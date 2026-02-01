अहान शेट्टी की डेब्यू फिल्म तड़प बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन उनके अभिनय की क्रिटिक्स ने खूब तारीफ की. अहान ने बताया कि तड़प के बाद वह किसी दूसरी फिल्म पर साइन नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ने बांध रखा था.

तड़प के बाद 4 साल के ब्रेक पर बोले अहान शेट्टी

Mid-Day से बातचीत में उन्होंने कहा, 'तड़प ने 40 करोड़ कमाए, जबकि उस समय ज्यादातर फिल्में 10 करोड़ भी नहीं पार कर पा रही थीं. लोग कहते थे कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हुई, लेकिन हमने प्रॉफिट कमाया. हालांकि, फिल्म के साथ बहुत एक्सपेक्टेशन भी आई. इसके बाद चीजें मुश्किल हो गईं. उस समय मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत कम था. मैं नडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में बंधा था, इसलिए चार साल तक कोई दूसरी फिल्म साइन नहीं कर सका. कई ऑफर आए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना संभव नहीं था.'