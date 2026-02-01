एक्टर सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी ने 2021 में फिल्म तड़प से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. हालांकि, असली पहचान और सफलता उन्हें 2026 में बॉर्डर 2 के साथ मिली. हाल ही में एक इंटरव्यू में अहान ने बताया कि तड़प के बाद उन्होंने कोई फिल्म क्यों साइन नहीं की थी.
अहान शेट्टी की डेब्यू फिल्म तड़प बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन उनके अभिनय की क्रिटिक्स ने खूब तारीफ की. अहान ने बताया कि तड़प के बाद वह किसी दूसरी फिल्म पर साइन नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ने बांध रखा था.
तड़प के बाद 4 साल के ब्रेक पर बोले अहान शेट्टी
Mid-Day से बातचीत में उन्होंने कहा, 'तड़प ने 40 करोड़ कमाए, जबकि उस समय ज्यादातर फिल्में 10 करोड़ भी नहीं पार कर पा रही थीं. लोग कहते थे कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हुई, लेकिन हमने प्रॉफिट कमाया. हालांकि, फिल्म के साथ बहुत एक्सपेक्टेशन भी आई. इसके बाद चीजें मुश्किल हो गईं. उस समय मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत कम था. मैं नडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में बंधा था, इसलिए चार साल तक कोई दूसरी फिल्म साइन नहीं कर सका. कई ऑफर आए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना संभव नहीं था.'
View this post on Instagram
बॉर्डर 2 में कैसे मिला मौका?
इसके बाद अहान ने बताया कि बॉर्डर 2 में उन्हें कैसे मौका मिला. उन्होंने कहा, 'JP दत्ता सर और निधि दीदी हमारे घर डिनर के लिए आए हुए थे. निधि दीदी मुझसे बोलीं, ‘बॉर्डर 2 का हिस्सा बनना कैसा लगेगा?’ मैंने कहा, ‘देखेंगे जब समय आएगा.’ वो हंसीं और कहने लगीं, ‘अहान, अब समय आ गया है.’ कुछ दिनों तक मैं संदेह में था, क्योंकि मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि वे मुझे, एक नए एक्टर को, इतनी बड़ी फिल्म में लेना चाहते हैं. पिछले चार साल से मैं कुछ नहीं कर पाया था और अपने अंदर कुछ लड़ाइयां लड़ रहा था. इसलिए इस फिल्म का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत मायने रखता है.'
बॉर्डर 2 के बार में
बता दें, अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी ये फिल्म 1971 के भारत–पाकिस्तान युद्ध पर बेस्ड है. फिल्म में सनी देओल मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी भी भूमिका निभा रहे हैं. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने जबरदस्त ओपनिंग की और अब तक घरेलू कलेक्शन 246 करोड़ और वर्ल्डवाइड 300 करोड़ से ज्यादा हो गया है. बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में सक्सेसफुली चल रही है और रानी मुखर्जी की नई रिलीज मर्दानी 3 को कड़ी टक्कर दे रही है.