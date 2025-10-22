'एक दीवाने की दीवानियत' को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन भी कर रही है. इस बीच फिल्म के बजट और स्टार कास्ट की फीस का भी खुलासा हो गया है.

'एक दीवाने की दीवानियत' में बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे लीड रोल में हैं. इस फिल्म के लिए एक्टर ने अपने करियर की सबसे महंगी फीस वसूल की है. हर्षवर्धन के साथ फिल्म में सोनम बाजवा बतौर लीड एक्ट्रेस दिखाई दी है. 'एक दीवाने की दीवानियत' के लिए एक्ट्रेस को भी मोटी रकम मिली है.

हर्षवर्धन राणे ने वसूली करियर की सबसे महंगी फीस

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हर्षवर्धन राणे आमतौर पर अपनी एक फिल्म के लिए 1.5 करोड़ रुपए फीस लेते हैं. लेकिन 'सनम तेरी कसम' की री-रिलीज के बाद उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी जिसके बाद उनकी फीस में भी इजाफा हुआ है. बिग टीवी की मानें तो हर्षवर्धन ने 'एक दीवाने की दीवानियत' के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए बतौर फीस चार्ज किए हैं.

सोनम बाजवा को भी मिली मोटी रकम

सोनम बाजवा 'एक दीवाने की दीवानियत' की लीड एक्ट्रेस हैं, इसीलिए उन्हें भी अच्छी रकम अदा की गई है. फिल्म में अदा रंधावा के किरदार के लिए एक्ट्रेस को 2 करोड़ रुपए मिले हैं. 'एक दीवाने की दीवानियत' में सचिन खेडेकर भी नजर आए हैं, अपने किरदार के लिए एक्टर ने 1 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं. वहीं शाद रंधावा सपोर्टिंग रोल में दिखाई दिए हैं जिसके लिए उन्होंने 60 से 70 लाख रुपए फीस ली है.

'एक दीवाने की दीवानियत' का बजट

कोइमोई की रिपोर्ट के मुताबिक 'एक दीवाने की दीवानियत' का टोटल बजट महज 30 करोड़ रुपए है. हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म ने दो दिन में ही 15 करोड़ से ज्यादा कमाकर अपना आधे से ज्यादा बजट वसूल कर लिया है. वहीं हिट होने के लिए 'एक दीवाने की दीवानियत' को अपने बजट से दोगुना यानी 60 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना होगा.