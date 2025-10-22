हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'एक दीवाने की दीवानियत' के लिए हर्षवर्धन राणे ने वसूली करियर की सबसे महंगी फीस, सोनम बाजवा को भी मिले इतने करोड़

'एक दीवाने की दीवानियत' के लिए हर्षवर्धन राणे ने वसूली करियर की सबसे महंगी फीस, सोनम बाजवा को भी मिले इतने करोड़

Ek Deewane Ki Deewaniyat Star Cast Fees: 'एक दीवाने की दीवानियत' के बजट और स्टार कास्ट की फीस का खुलासा हो गया है. फिल्म के लिए हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा को तगड़ी रकम दी गई है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 22 Oct 2025 07:26 PM (IST)
'एक दीवाने की दीवानियत' को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन भी कर रही है. इस बीच फिल्म के बजट और स्टार कास्ट की फीस का भी खुलासा हो गया है.

'एक दीवाने की दीवानियत' में बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे लीड रोल में हैं. इस फिल्म के लिए एक्टर ने अपने करियर की सबसे महंगी फीस वसूल की है. हर्षवर्धन के साथ फिल्म में सोनम बाजवा बतौर लीड एक्ट्रेस दिखाई दी है. 'एक दीवाने की दीवानियत' के लिए एक्ट्रेस को भी मोटी रकम मिली है.

हर्षवर्धन राणे ने वसूली करियर की सबसे महंगी फीस
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हर्षवर्धन राणे आमतौर पर अपनी एक फिल्म के लिए 1.5 करोड़ रुपए फीस लेते हैं. लेकिन 'सनम तेरी कसम' की री-रिलीज के बाद उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी जिसके बाद उनकी फीस में भी इजाफा हुआ है. बिग टीवी की मानें तो हर्षवर्धन ने 'एक दीवाने की दीवानियत' के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए बतौर फीस चार्ज किए हैं.

एक दीवाने की दीवानियत' के लिए हर्षवर्धन राणे ने वसूली करियर की सबसे महंगी फीस, सोनम बाजवा को भी मिले इतने करोड़

सोनम बाजवा को भी मिली मोटी रकम
सोनम बाजवा 'एक दीवाने की दीवानियत' की लीड एक्ट्रेस हैं, इसीलिए उन्हें भी अच्छी रकम अदा की गई है. फिल्म में अदा रंधावा के किरदार के लिए एक्ट्रेस को 2 करोड़ रुपए मिले हैं. 'एक दीवाने की दीवानियत' में सचिन खेडेकर भी नजर आए हैं, अपने किरदार के लिए एक्टर ने 1 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं. वहीं शाद रंधावा सपोर्टिंग रोल में दिखाई दिए हैं जिसके लिए उन्होंने 60 से 70 लाख रुपए फीस ली है.

एक दीवाने की दीवानियत' के लिए हर्षवर्धन राणे ने वसूली करियर की सबसे महंगी फीस, सोनम बाजवा को भी मिले इतने करोड़

'एक दीवाने की दीवानियत' का बजट
कोइमोई की रिपोर्ट के मुताबिक 'एक दीवाने की दीवानियत' का टोटल बजट महज 30 करोड़ रुपए है. हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म ने दो दिन में ही 15 करोड़ से ज्यादा कमाकर अपना आधे से ज्यादा बजट वसूल कर लिया है. वहीं हिट होने के लिए 'एक दीवाने की दीवानियत' को अपने बजट से दोगुना यानी 60 करोड़ रुपए का कलेक्शन करना होगा.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 22 Oct 2025 07:15 PM (IST)
Harshvardhan Rane Sonam Bajwa Ek Deewane Ki Deewaniyat Ek Deewane Ki Deewaniyat Star Cast Fees
