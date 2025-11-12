ब्लॉकबस्टर हुई 12 एक्टर्स की ठुकराई हुई फिल्म, लीड एक्टर बोले- 'सबका छोड़ा हुआ रोल मेरे पास आता है'
हर्षवर्धन राणे इन दिनों अपनी फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. इस फिल्म को लोग जितना पसंद कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा एक्टर को लेकर फैंस में दीवानगी देखने को मिल रही है.
'एक दीवाने की दीवानियत' फिल्म को जब 'A' सर्टिफिकेट मिला तो मेकर्स और दर्शक दोनों ही काफी हैरान रह गए थे. क्योंकि, प्रोमो और गानों को देख ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये एक एडल्ट फिल्म है. अब हाल ही में बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में हर्षवर्धन राणे ने इस बारे में बात की.
हर्षवर्धन राणे से जब पूछा गया कि क्या वो 'A' सर्टिफिकेट मिलने की वजह से परेशान हुए या फिर CBFC (सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन) के फैसले को सहजता से स्वीकार किया? एक्टर ने कहा,' चिंता करना, शिकायत करना और रोना-धोना, मैंने ,ये तीन चीजें अपनी जिंदगी से निकाल दी हैं (मुस्कुराते हुए). अगर कोई मुझ पर गुस्सा करे या फोन काट दे, तो मैं न चिंता करता हूं, न शिकायत, न ही दुखी होता हूं. बल्कि मैं ये समझने की कोशिश करता हूं कि वो किस वजह से ऐसा व्यवहार कर रहा है.'
कारण समझने की करता हूं कोशिश
हर्षवर्धन राणे ने आगे कहा,' जब 'A' सर्टिफिकेट मिला या फिर हमारी फिल्म को कम स्क्रीन मिलीं, तब मैंने उसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश की, शिकायत नहीं की. मैंन खुद से कहा,' दूसरी फिल्म (थामा) 175 करोड़ या शायद 200 करोड़ के बजट में बनी है. ऐसे में जितना बड़ा माल होता है, उसे बेचने के लिए उतनी ही ज्यादा दुकानें चाहिए.'
बॉक्स ऑफिस पर हर फिल्म को अच्छा परफॉर्म करने के लिए समान समय मिलता है, इसलिए उन्हें ज्यादा थिएटर्स की जरूरत थी. मुझे ये बिल्कुल ठीक लगा.' एक्टर ने कहा,'जब एक दीवाने की दीवानियत को A सर्टिफिकेट मिला, तब मुझे समझ आया कि हमारे कल्चर में जो चीजें अड़चन पैदा करती हैं, उसी हिसाब से अधिकारियों ने इसे एडल्ट रेटिंग दे दी. मुझे यह बिल्कुल सही लगा. कई दिक्कत नहीं.'
12 एक्टर्स ने ठुकराई 'एक दीवाने की दीवानियत'
हर्षवर्धन राणे ने आगे कहा,'आप मुझसे कभी भी ये नहीं सुनेंगे कि मुझ पर कोई दवाब है. अक्सर एक्टर्स शिकायत करते हैं कि जो रोल उन्हें मिलने वाला था, वो किसी और को दे दिया गया. लेकिन मेरे साथ उल्टा होता है, सबका छोड़ा हुआ रोल मेरे पास आता है. कुछ और एक्टर्स को तैश (2020) और हसीना दिलरुबा (2021) करनी थी. पलटन (2018) में भी ऐसा ही कुछ हुआ था. सबने छोड़ दिया और मुझे वो रोल मिल गए. आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक दीवने की दीवानियत को 12 एक्टर्स ठुकराया था. इसलिए आप मुझे कभी शिकायत करते नहीं पाएंगे.'
