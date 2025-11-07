हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर ‘एक दीवाने की दीवानियत’ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. यह फिल्म पहले ही एक सक्सेसफुल साबित हो चुकी है, और इसके मौजूदा परफॉर्मेंस को देखते हुए, ऐसा लगता है कि फिल्म में अभी भी दम बाकी है और ये अभी कई और करोड़ कमाने वाली है. चलिए यहां जानते हैं इस रोमांटिक ड्रामा ने रिलीज के 17वें दिन यानी तीसरे गुरुवार को कितनी कमाई की है?

‘एक दीवाने की दीवानियत’ ने 17वें दिन कितना किया कलेक्शन?

‘एक दीवाने की दीवानियत’ का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. ‘थामा’ से कड़ी टक्कर मिलने के बावजूद, बॉलीवुड की यह रोमांटिक ड्रामा बी और सी सेंटर्स में दर्शकों का खूब एंटरटेनमेंट कर रही है और इसी के साथ जमकर नोट भी छाप रही है. 25 करोड़ की लागत में बनी ये फिल्म अपना बजट तो काफी पहसे ही वसूल कर चुकी थी अब तो ये मेकर्स को मालामाल कर रही है. इसी के साथ ‘एक दीवाने की दीवानियत’ अब तीसरे हफ्ते में पहुंच चुकी है और अब भी ये बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई है.

इन सबके बीच फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने अपने 10 दिनों के एक्सटेंडेड पहले हफ्ते में 55.15 करोड़ कमाए थे. इसके बाद इसने 11वें दिन 2.35 करोड़, 12वें दिन 3.15 करोड़, 13वें दिन 3.75 करोड़, 14वें दिन 1.65 करोड़, 15वें दिन 2.25 करोड़ और 16वें दिन 1.9 करोड़ का कलेक्शन किया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 17वें दिन यानी तीसरे गुरुवार को इसने 1.15 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ इसकी भारत में 17 दिनों की कुल कमाई अब 71.35 करोड़ रुपये हो गई है.

‘एक दीवाने की दीवानियत’ तोड़ने वाली है भूल चूक माफ का रिकॉर्ड

‘एक दीवाने की दीवानियत’ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्म कर रही है. यहां तक कि अब ये थामा को भी कमाई के मामले में हर दिन पीछे छोड़ रही है. इसी के साथ ये कई फिल्मों को लाइफ टाइम कलेक्शन को भी मात दे रही है. फिलहाल ‘एक दीवाने की दीवानियत’ अब राजकुमार राव की रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा भूल चूक माफ के भारत में 72.68 करोड़ के नेट कलेक्शन को पछाड़ने से महज 1 करोड़ रुपये दूर है. फिल्म तीसरे शुक्रवार को हर हाल में ये उपलब्धि हासिल कर लेगी.