आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की थी. दो हफ़्तों तक, फिल्म ने लगातार अच्छा प्ररफॉर्म किया और अपनी पकड़ बनाए रखी. पहले से 'एक दीवाने की दीवानियत' से मुकाबला कर रही 'थामा' को फिर नई रिलीज बाहुबली द एपिक सहित कई फिल्मों से झटका मिला और इसकी टिकट खिड़की पर रफ्तार धीमी होती चली गई. अब ये तीसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है. चलिए यहां जानते हैं 'थामा' ने रिलीज के 17वें दिन यानी तीसरे गुरुवार को कितना कलेक्शन किया है?

'थामा' ने 17वें दिन कितनी की कमाई?

दिवाली रिलीज रोमांटिक हॉरर कॉमेडी थ्रिलर 'थामा' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब गर्दा उड़ाया है. मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स की इस फिल्म ने सिनेमाघरों में दर्शकों को डराने के साथ खूब हंसाया और इसलिए दो हफ्तों तक इसे देखने के लिए थिएटर में ऑडियंस की भीड़ लगी रही.लेकिन अब तीसरे हफ्ते में एंट्री करने पर इसकी पकड़ भी बॉक्स ऑफिस पर ढीली पड़ती नजर आ रही है और इसी के साथ इसकी कमाई भी घट रही है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो पहले हफ्ते में ही ये 100 करोड़ के पार हो गई थी और इसने कुल 108.4 करोड़ का कलेक्शन किया था.

इसके बाद दूसरे हफ़्ते में, शनिवार को फिल्म की कमाई में 46 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और इसने 4.4 करोड़ रुपये कमाए, इसके बाद रविवार को 4.5 करोड़ रुपये की मामूली बढ़त के साथ यह 4.5 करोड़ रुपये तक पहुँच गई. फिर दूसरे सोमवार को इसने 1.5 करोड़ रुपये कमाए और मंगलवार का कलेक्शन जहां 2.25 करोड़ रुपये रहा तो दूसरे बुधवार को इसने 1.9 करोड़ की कमाई की.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'थामा' ने रिलीज के 17वें दिन यानी तीसरे गुरुवार को 1 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ 'थामा' की 17 दिनों की कुल कमाई अब 126.95 करोड़ रुपये हो गई है.

'थामा' अब स्त्री और सिकंदर को मात देने से कितनी दूर?

'थामा' की कमाई में बेशक गिरावट दर्ज की जा रही है लेकिन ये अब दो बड़ी फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को मात देने से इंचभर दूर रह गई है. इनमें से एक मैडॉक के हॉरर यूनिवर्स की ब्लॉकबस्टर फिल्म स्त्री है तो दूसरी सिकंदर है. बता दें कि 'थामा' ने तकीबन 127 करोड़ कमा लिए हैं और 3 करोड़ और कमाते ही ये स्त्री के भारत में 129.83 करोड़ के भारत में नेट लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे देगी. वहीं सिकंदर के भारत में नेट लाइफटाइम कलेक्शन 129.95 करोड़ को पछाड़ने के लिए भी इसे 3 करोड़ और कमाने की जरूरत है.