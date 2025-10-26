हर्षवर्धन राणे की 'सनम तेरी कसम री-रिलीज' के बाद एक और रोमांटिक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लोगों को खूब पसंद आ रही है. 'एक दीवाने की दीवानियत' को इतना पसंद किया जा रहा है कि 'थामा' जैसी बड़ी फिल्म के सामने भी फिल्म ने अपने पहले वीकेंड के खत्म होने से पहले ही पूरा बजट निकाल लिया है.

सिर्फ बजट ही नहीं निकाला, अब फिल्म इससे कहीं आगे पहुंच चुकी है और बहुत जल्द हिट फिल्मों में शामिल होने वाली है. फिल्म की कमाई में आज संडे की छुट्टियों की वजह से इजाफा भी देखने को मिला है.

'एक दीवाने की दीवानियत' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इस फिल्म हर दिन कितनी कमाई की है, उसका पूरा डेटा अलग-अलग आप नीचे टेबल पर देख सकते हैं. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा 10:10 बजे तक का है और फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (करोड़ रुपये में) डे 1 9 डे 2 7.75 डे 3 6 डे 4 5.5 डे 5 5.75 डे 6 6.44 टोटल 40.94

'एक दीवाने की दीवानियत' तोड़ेगी 'सनम तेरी कसम री-रिलीज' का रिकॉर्ड

हर्षवर्धन राणे की टॉप 3 कमाई वाली फिल्मों में अब भी 'सनम तेरी कसम री-रिलीज' है. 'एक दीवाने की दीवानियत' इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर पहुंचने से कुछ ही करोड़ की दूरी पर है. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म कब तक पहले नंबर पर पहुंचेगी.

आप नीचे हर्षवर्धन राणे की टॉप 3 कमाई वाली फिल्मों की लिस्ट नीचे देख सकते हैं-

सनम तेरी कसम री-रिलीज- 42.28 करोड़ रुपये एक दीवाने की दीवानियत- 40.94 करोड़ रुपये (कमाई अभी जारी है) सावी: अ ब्लडी हाउसवाइफ- 7.84 करोड़ रुपये

View this post on Instagram A post shared by Sonam Bajwa (@sonambajwa)

'एक दीवाने की दीवानियत' का बजट और स्टारकास्ट

इस फिल्म को डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने डायरेक्ट किया है. कोईमोई के मुताबिक फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपये का आसपास ही है. फिल्म के प्रमोशन पर भी बहुत ज्यादा खर्च नहीं किया गया है लेकिन अच्छे रिव्यूज और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के जरिए सोनम बाजवा और हर्षवर्धन की ये फिल्म वर्ल्डवाइड 5 दिनों में वर्ल्डवाइड भी नोट बटोर रही है.