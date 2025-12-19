Dhurandhar Box Office Day 15: 'धुरंधर' तो बस धुरंधर है, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म से टकरा गई, बॉक्स ऑफिस पर कहर जारी
Dhurandhar Box Office Collection Day 15: 'धुरंधर' ने आधे महीने में बड़े रिकॉर्ड तोड़े और सबसे बड़ी फिल्म बनने की रेस में सरपट दौड़ते हुए हॉलीवुड फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' से भी टक्कर ले ली है.
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के शानदार आधे महीने का सफर आज बॉक्स ऑफिस पूरा हो चुका है. इस सफर में फिल्म कई बड़े रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ते हुए इतनी आगे जा चुकी है कि अब बॉलीवुड और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कुछ सबसे बड़ी फिल्मों में शुमार हो चुकी है.
फिल्म ने 15वें दिन बॉक्स ऑफिस पर जो नजारा दिखाया है वो सबसे गजब नजारों में से एक है क्योंकि फिल्म रिलीज के इतने दिनों बाद भी दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म 'अवतार फायर एंड ऐश' के सामने से नोट बटोरकर ले जा रही है.
'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
- आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस एक्शन-एडवेंचर स्पाई थ्रिलर ने पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ रुपये बटोरे.
- अमूमन दूसरे हफ्ते में फिल्मों की कमाई घटती है लेकिन इस फिल्म के लिए उल्टा हुआ. दूसरे हफ्ते फिल्म की कमाई 253.25 करोड़ रुपये हुई.
- अब आज यानी 15वें दिन फिल्म ने 4:05 बजे तक 6.97 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं.
- फिल्म का टोटल कलेक्शन 467.47 करोड़ रुपये हो चुका है. सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें अभी बदलाव हो सकता है.
'अवतार फायर एंड ऐश' के सामने 'धुरंधर' कर रही कमाई
- 400 मिलियन डॉलर यानी करीब 3600 करोड़ रुपये के बजट वाली 'अवतार फायर एंड ऐश' पूरी दुनिया और इंडिया में आज ही रिलीज हुई है. फिल्म के साथ जेम्स कैमरून का नाम और 43 हजार करोड़ कमा चुकी 2 पुराने पार्ट्स की लेगेसी है.
- इन सबके बावजूद अक्षय खन्ना का स्वैग और संजय दत्त का एटीट्यूड देखने के लिए 'धुरंधर' की तरफ लोग खिंचे चले जा रहे हैं. दुनियाभर में धुरंधर ने 14 दिनों में 710.50 करोड़ रुपये कमाए हैं और इस कमाई को 'अवतार फायर एंड ऐश' ओपनिंग डे पर कुछ ही घंटों में पीछे कर देगी.
- तब भी इंडिया में 'अवतार फायर एंड ऐश' के सामने 'धुरंधर' की कमाई घटती नहीं दिख रही है. अभी तक दोनों की कमाई में 19-20 का ही फर्क है. आने वाले घंटों में ऐसा भी हो सकता है कि 'धुरंधर' हॉलीवुड फिल्म पर भारी पड़ती भी दिखे.
'धुरंधर' बनी सबसे ज्यादा कमाई वाली 13वीं इंडियन फिल्म
इंडिया की सभी भाषाओं में बनने वाली फिल्मों में से अब तक सबसे ज्यादा कमाई वाली सैक्निल्क की टॉप 20 फिल्मों की लिस्ट में 'धुरंधर' 13वें नंबर पर आ चुकी है और उम्मीद है कि ये बहुत जल्द टॉप 10 और टॉप 5 फिल्मों में भी आ सकती है.
