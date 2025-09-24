हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDussehra BO Prediction: इस दशहरा 'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस पर बजेगा डंका, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की लगेगी लंका?

Dussehra BO Prediction: इस दशहरा 'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस पर बजेगा डंका, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की लगेगी लंका?

Kantara Chapter 1 Vs SSKTK: दशहरा पर 'कांतारा- चैप्टर 1' और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के बीच क्लैश होने वाला है. आइए जानते हैं कि कौन-सी फिल्म ओपनिंग डे पर शानदार कलेक्शन करेगी.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 24 Sep 2025 05:48 PM (IST)
Preferred Sources

इस बार दशहरा के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर महा-घमासान छिड़ने वाला है. 2 अक्टूबर को एक साथ कई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होंगी. ऋषभ शेट्टी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'कांतारा- चैप्टर 1' दशहरा पर ही बड़े पर्दे पर आने वाली है. वहीं वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी इसी दिन रिलीज होने जा रही है. ऐसे में दोनों फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा. 

'कांतारा- चैप्टर 1' ऋषभ शेट्टी की 2022 में रिलीज हुई फिल्म 'कांतारा' का प्रीक्वल है. 'कांतारा' दर्शकों को खूब पसंद आई थी और इस फिल्म के लिए ऋषभ को नेशनल अवॉर्ड भी मिला था. ऐसे में अब फैंस 'कांतारा- चैप्टर 1' के लिए एक्साइडेट हैं जो कि 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज होगी. 

'कांतारा- चैप्टर 1' का ओपनिंग डे प्रीडिक्शन

  • 'कांतारा- चैप्टर 1' में ऋषभ शेट्टी लीड रोल में होंगे, उन्होंने ही इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है.
  • फिल्म का बजट कोइमोई की रिपोर्ट के मुताबिक 125 करोड़ रुपए है.
  • ऋषभ शेट्टी की ये फिल्म इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, इसीलिए ये धांसू कमाई कर सकती है.
  • पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक 'कांतारा- चैप्टर 1' भारत में 20 से 22 करोड़ रुपए (हिंदी) की ओपनिंग कर सकती है.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का ओपनिंग डे प्रीडिक्शन

  • 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी 2 अक्टूबर को थिएटर्स में दस्तक देने जा रही है. 
  • इस फिल्म में वरुण धवन, जाह्ववी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ लीड रोल में नजर आएंगे.
  • IMDB के मुताबिक 80 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को शशांक खेतन ने डायरेक्ट किया है.

  • फिल्म के टीजर और गानों ने रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर काफी बज बना दिया है.
  • इसी वजह से 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग कर सकती है.
  • पिंकविला की रिपोर्ट की मानें को ये फिल्म भारत में पहले दिन 10.50 करोड़ से लेकर 12.50 करोड़ रुपए कमा सकती है.
और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 24 Sep 2025 05:33 PM (IST)
Tags :
Varun Dhawan Kantara Chapter 1 Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Dussehra 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
एलन मस्क के X को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका, कहा- 'भारत के नियम मानने ही होंगे'
एलन मस्क के X को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका, कहा- 'भारत के नियम मानने ही होंगे'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में शाहरुख खान ने संभाला रानी मुखर्जी का आंचल, एक्ट्रेस ने संवारे सुपरस्टार के बाल, देखें तस्वीरें
शाहरुख ने संभाला रानी का आंचल, एक्ट्रेस ने संवारे उनके बाल, देखें तस्वीरें
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
Advertisement

वीडियोज

Azam Khan Release: जेल से निकलने के बाद आजम खान की पुलिस से हो गई भिड़ंत, Video Viral | ABP LIVE
Navratri मेले में मुसलमानों की दुकान पर बवाल, ID चेक कर हटवाए गए स्टॉल, BJP विधायक का एक्शन
Bangkok के Vajira Hospital के सामने धंसी सड़क, बन गया विशाल गड्ढा!
Congress CWC Meeting: पटना में Rahul Gandhi, Kharge; BJP का 'जूतम पैजार' पोस्टर!
कुमकुम भाग्य को गंगा माई की बेटियां से रिप्लेस किया गया, सृष्टि जैन ने पंथ के अनुसरण पर खुलकर बात की
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एलन मस्क के X को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका, कहा- 'भारत के नियम मानने ही होंगे'
एलन मस्क के X को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका, कहा- 'भारत के नियम मानने ही होंगे'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
'अब किसी का इंतजार नहीं', शिवपाल यादव के जेल में न मिलने जाने पर आजम खान का बयान
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में शाहरुख खान ने संभाला रानी मुखर्जी का आंचल, एक्ट्रेस ने संवारे सुपरस्टार के बाल, देखें तस्वीरें
शाहरुख ने संभाला रानी का आंचल, एक्ट्रेस ने संवारे उनके बाल, देखें तस्वीरें
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
क्रिकेट
वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया का निकला दम, सिर्फ 194 पर हुई ढेर, केएल राहुल भी फ्लॉप
वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया का निकला दम, सिर्फ 194 पर हुई ढेर
टेलीविजन
'मुझे क्यों फंसा रहे हो...', ईशा मालवीय ने अपने वेडिंग प्लान का कर दिया खुलासा
'मुझे क्यों फंसा रहे हो...', ईशा मालवीय ने अपने वेडिंग प्लान का कर दिया खुलासा
ट्रेंडिंग
सड़क पर गुटखा खाकर थूक रहे थे लड़के! शख्स ने गाड़ी रोक कर दी ठुकाई फिर ऑन कैमरा मंगवाई माफी- वीडियो वायरल
सड़क पर गुटखा खाकर थूक रहे थे लड़के! शख्स ने गाड़ी रोक कर दी ठुकाई फिर ऑन कैमरा मंगवाई माफी- वीडियो वायरल
हेल्थ
Intermittent Fasting: दिल को नुकसान पहुंचा सकती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, रिसर्च में सामने आई चौंकाने वाली बात
दिल को नुकसान पहुंचा सकती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, रिसर्च में सामने आई चौंकाने वाली बात
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget