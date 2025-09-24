Dussehra BO Prediction: इस दशहरा 'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस पर बजेगा डंका, 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की लगेगी लंका?
Kantara Chapter 1 Vs SSKTK: दशहरा पर 'कांतारा- चैप्टर 1' और 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के बीच क्लैश होने वाला है. आइए जानते हैं कि कौन-सी फिल्म ओपनिंग डे पर शानदार कलेक्शन करेगी.
इस बार दशहरा के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर महा-घमासान छिड़ने वाला है. 2 अक्टूबर को एक साथ कई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होंगी. ऋषभ शेट्टी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'कांतारा- चैप्टर 1' दशहरा पर ही बड़े पर्दे पर आने वाली है. वहीं वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी इसी दिन रिलीज होने जा रही है. ऐसे में दोनों फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा.
'कांतारा- चैप्टर 1' ऋषभ शेट्टी की 2022 में रिलीज हुई फिल्म 'कांतारा' का प्रीक्वल है. 'कांतारा' दर्शकों को खूब पसंद आई थी और इस फिल्म के लिए ऋषभ को नेशनल अवॉर्ड भी मिला था. ऐसे में अब फैंस 'कांतारा- चैप्टर 1' के लिए एक्साइडेट हैं जो कि 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज होगी.
'कांतारा- चैप्टर 1' का ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
- 'कांतारा- चैप्टर 1' में ऋषभ शेट्टी लीड रोल में होंगे, उन्होंने ही इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है.
- फिल्म का बजट कोइमोई की रिपोर्ट के मुताबिक 125 करोड़ रुपए है.
- ऋषभ शेट्टी की ये फिल्म इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, इसीलिए ये धांसू कमाई कर सकती है.
- पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक 'कांतारा- चैप्टर 1' भारत में 20 से 22 करोड़ रुपए (हिंदी) की ओपनिंग कर सकती है.
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
- 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी 2 अक्टूबर को थिएटर्स में दस्तक देने जा रही है.
- इस फिल्म में वरुण धवन, जाह्ववी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ लीड रोल में नजर आएंगे.
- IMDB के मुताबिक 80 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को शशांक खेतन ने डायरेक्ट किया है.
- फिल्म के टीजर और गानों ने रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर काफी बज बना दिया है.
- इसी वजह से 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग कर सकती है.
- पिंकविला की रिपोर्ट की मानें को ये फिल्म भारत में पहले दिन 10.50 करोड़ से लेकर 12.50 करोड़ रुपए कमा सकती है.
