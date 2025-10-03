2 अक्टूबर की छुट्टी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत शानदार रही है. इस दिन कई सारी फिल्में सिनेमाघरों पर रिलीज हुई हैं और इन्हें लोगों का बहुत प्यार भी मिला है. कुछ फिल्में पहले से बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई थीं और कुछ ने दशहरे पर रौनक बढ़ा दी है. दशहरे के मौके पर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों में नोट छापे हैं. किस फिल्म ने कितनी कमाई की है आइए आपको बताते हैं.

कांतारा चैप्टर 1 ने की सबसे ज्यादा कमाई

सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के बारे में. ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 सिनेमाघरों में दशहरे के मौके पर रिलीज हुई और इसने छप्परफाड़ कमाई कर डाली है. फिल्म ने पहले दिन 60 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. ये इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है.

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी भी 2 अक्टूबर को रिलीज हुई है. कांतारा के आगे सब फीकी पड़ी हैं. इस फिल्म ने पहले दिन 9.25 करोड़ का कलेक्शन किया है. एनालिस्ट को उम्मीद थी कि ये फिल्म पहले दिन डबल डिजिट में कमाई कर लेगी मगर ऐसा हो नहीं पाया है.

पंजाबी फिल्मों का भी रहा बोलबाला

दशहरे के दिन पंजाबी फिल्में भी रिलीज हुई हैं. इसमें गिप्पी गरेवाल और एमी विर्क दोनों की फिल्में शामिल हैं. एमी विर्क और सोनम बाजवा की फिल्म निक्का जैलदार 4 रिलीज हुई है. इस फिल्म ने पहले दिन सिनेमाघरों पर 1 करोड़ का कलेक्शन किया है. वहीं दूसरी फिल्म गिप्पी गरेवाल और शहनाज गिल की सिंह वर्सेज कौर 2 है. इस फिल्म ने पहले दिन 40 लाख का कलेक्शन किया है.

जॉली एलएलबी 3, ओजी, इडली कढ़ाई का इतना रहा कलेक्शन

अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी 3 लंबे समय से बॉक्स ऑफिस पर अपनी जगह बनाए बैठी है. इस फिल्म ने दशहरे पर 2.10 करोड़ का कलेक्शन किया है. पवन कल्याण की दे कॉल हिम ओजी ने आठवें दिन 7.50 करोड़ का कलेक्शन किया है. धनुष की इडली कढ़ाई 1 अक्टूबर को सिनेमाघरों पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने दूसरे दिन 10 करोड़ की कमाई की है.

