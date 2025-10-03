2 अक्टूबर को दशहरे के दिन सिनेमाघरों मे साल की दो मच अवेटेड फिल्मों ‘कांतारा’ और ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने दस्तक दी. दोनों ही अलग-अलग जॉनर की फिल्में हैं. दरअसल वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जबकि कांतारा एक पीरियड ड्रामा फिल्म है. ऐसे में चलिए जानते हैं बॉक्स ऑफिस पर दोनों से पहले दिन किसका पलड़ा भारी रहा है?

कांतारा चैप्टर 1 ने पहले दिन कितने करोड़ से की ओपनिंग?

ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है. इससे पहले आई कांतारा ने बॉक्स ऑफिस पर भौकाल मचा दिया था और ये ब्लॉकबस्टर रही थी. वहीं अब इसके प्रीक्वल कांतारा चैप्टर 1 ने भी उम्मीद के मुताबिक दर्शकों का दिल जीत लिया है और इसकी के साथ इसने पहले दिन टिकट खिड़की पर धमाकेदार शुरुआत की है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो

सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक कांतारा चैप्टर 1 ने रिलीज के पहले दिन 60 करोड़ के कलेक्शन के साथ ओपनिंग की है.

ये शुरुआती आंकड़े हैं ऑफिशियल डाटा आने के बाद इनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है.

वहीं शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक कांतारा ने हिंदी बेल्ट में भी 19 से 20 करोड़ के कलेक्शन के साथ ओपनिंग की है.

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने पहले दिन कितना कलेक्शन किया?

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ को कांतरा चैप्टर 1 से क्लैश करना पड़ा है. वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की ये फिल्म कांतारा की ओपनिंग डे कलेक्शन से काफी पीछे रह गई है. हालांकि इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को भी दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है. वहीं फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन की बात करें तो

सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने रिलीज के पहले दिन 9.25 करोड़ से खाता खोला है.

हालांक ये शुरुआती आंकड़े हैं इनमें ऑफिशियल नंबर्स आने के बाद थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है.

वरुण धवन और ऋषभ शेट्टी की फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन में कितना अंतर

वरुण धवन और ऋषभ शेट्टी की फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन में जमीन आसमान का अंतर है. बता दें कि सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने 9.25 करोड़ से ओपनिंग की है. इस लिहाज से कांतारा चैप्टर 1 इस फिल्म से 50 करोड़ रुपये के अंतर से आगे चल रही है. अब देखने वाली बात होगी कि वीकेंड पर इन दोनों फिल्मों में से कौन बॉक्स ऑफिस की सिकंदर साबित होती है.