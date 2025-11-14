ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही हैं ये शानदार फिल्में और सीरीज, वीकेंड पर देख डालें

अगर आप भी फिल्मों को थिएटर्स से ज्यादा ओटीटी पर देखना पसंद करते हैं और अपना वीकेंड शानदार बनाने चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है. दरअसल इस हफ्ते कई बड़ी फिल्मों ने ओटीटी पर दस्तक दी है. इनमें आपको सस्पेंस से लेकर क्राइम-थ्रिलर तक सब देखने को मिलेगा. देखिए लिस्ट में किस-किस का नाम शामिल है.

जॉली एलएलबी 3 - इस लिस्ट में सबसे पहला नाम अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ का है. ये फिल्म आज यानि 14 नवंबर से ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है. इसे आप वीकेंड पर नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.





ड्यूड - प्रदीप रंगनाथन की लव स्टोरी फिल्म 'ड्यूड’ का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. ये भी 14 नवंबर से ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है. ये एक तमिल फिल्म है. फिल्म थिएटर में 17 अक्तूबर को रिलीज हुई थी. अब आप इसे नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.





तेलुसु कड़ा - एक्ट्रेस राशि खन्ना की ये फिल्म भी 17 अक्टूबर को ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी. इसमें सिद्धू जोन्नालगड्डा, राशि खन्ना और श्रीनिधि शेट्टी लीड रोल में नजर आए थे. फिल्म का डायरेक्शन नीरजा कोना ने किया था. फिल्म पांच भाषाओं तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.





दिल्ली क्राइम 3 - शेफाली शाह, हुमा कुरैशी और रसिका दुग्गल की वेब सीरीज 'दिल्ली क्राइम 3’ भी ओटीटी पर आ चुकी है. इस बार सीरीज की कहानी मानव तस्करी पर आधारित है. इसे भी आप नेटफ्लिक्स पर घर बैठे ही देख सकते हैं.

वन बॉटल आफ्टर अनदर - ये एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है. जिसका लेखन, निर्माण और निर्देशन पॉल थॉमस एंडरसन ने किया है. फिल्म की कहानी थॉमस पिंचन के 1990 के उपन्यास वाइनलैंड पर आधारित है. इसे भी आप इस वीकेंड पर नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.





ये भी पढ़ें -

तीन साल की हुई बिपाशा-करण की बेटी देवी, कपल ने वेकेशन पर मनाया शानदार जश्न, देखें इनसाइड तस्वीरें