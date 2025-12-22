अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी ‘दृश्यम’ के मेकर्स ने 'दृश्यम 3' की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. ये मच अवेटेड सीक्वल अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होगा. वहीं फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट के साथ ही फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं. वैसे अजय देवगन 'दृश्यम 3' ही नहीं अपनी कई और दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के सीक्वल्स से भी बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं. चलिए यहां एक्टर की अपकमिंग सीक्वल फिल्मों की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

‘दृश्यम 3’

अजय देवगन स्टारर ‘दृश्यम’ की मच अवेटेड तीसरी इंस्टॉलमेंट की रिलीज डेट मेकर्स ने कंफर्म कर रही है. बता दें कि ‘दृश्यम 3’ तीसरी किस्त 2 अक्टूबर, 2026 को रिलीज हो रही है, जो 'दृश्यम दिवस' है. इसी के साथ एक बार फिक अजय देवगन विजय सालगांवकर के रूप में बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार हैं. फिलहाल ओरिजनल कास्ट के साथ इस फिल्म की शूटिंग पूरे जोर-शोर से चल रही है.

धमाल 4

अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी धमाल की चौथी किस्त भी आने वाली है. ये फिल्म ईद 2026 पर रिलीज होने की उम्मीद है. बता दें कि धमाल 4 में अजय देवगन के साथ अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी, संजय मिश्रा, संजीदा शेख, अंजली आनंद, उपेंद्र लिमये, विजय पाटकर और रवि किशन जैसे शानदार कलाकारों दर्शको का फुल एंटरटेनमेंट करते नजर आएंगें.

शैतान 2

अजय देवगन और आर माधवन 'शैतान' साल 2024 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया था और इसने 100 करोड़ से ज्यादा कमाई की थी. काले जादू पर आधारित इस फिल्म का निर्देशन विकास बहल ने किया था. यह गुजराती फिल्म 'वश' का ऑफिशियल रीमेक थी. फिल्म की रिलीज के बाद से ही इसके सीक्वल को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं. वहीं अजय देवगन की शैतान 2 प्रोडक्शन फेज में हैं. ये फिल्म भी अलगे साल यानी 2026 में रिलीज होगी. हालांकि इसकी कंफर्म डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है.

गोलमाल 5

अजय देवगन की सुपरहिट फ्रैंचाइजी गोलमाल की 5वीं इंस्टॉलमेंट भी मच अवेटेड है. इसे लेकर फैंस अभी से एक्साइटेड हैं. वहीं इस फिल्म से एक बार फिर रोहित शेट्टी और अजय देवगन ने कोलैब किया है. जहां तक रिलीज डेट की बात है तो इसे लेकर कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है लेकिन इसकी शूटिंग 2026 में शुरू होने की प्लानिंग की जा रही है और ये 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है.