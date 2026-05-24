Don 3 विवाद में आया भयंकर मोड़, रणवीर सिंह के खिलाफ FWICE पहुंचे फरहान अख्तर, 25 मई को होगा फैसला
Don 3 Controversy: ‘डॉन 3’ को लेकर नया विवाद सामने आया है, जिसके बाद मामला एफडब्ल्यूआईसीई तक पहुंच गया. अब 25 मई को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे मामले पर बड़ा फैसला सामने आ सकता है.
सुपरहिट फ्रेंचाइजी ‘डॉन 3’ इस वक्त चर्चा में बनी हुई है. फिल्म को लेकर आई एक खबर ने फैंस के साथ-साथ मेकर्स को भी हैरान कर दिया है. मामला इतना बढ़ गया कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज तक बात पहुंच गई. अब हर किसी की नजर इसी पर टिकी है कि आखिर पूरा मामला क्या है और इस विवाद ने इतना बड़ा मोड़ कैसे ले लिया.
सुपरहिट फ्रेंचाइजी ‘डॉन 3’ को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. फिल्म के डायरेक्टर और मेकर्स फरहान अख्तर ने लीड एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (एफडब्ल्यूआईसीई) में शिकायत दर्ज कराई है.
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जानकारी के अनुसार, मेकर्स रणवीर सिंह से मुआवजा मांगने की भी तैयारी कर रहे हैं. ये विवाद तब शुरू हुआ जब खबरें आईं कि रणवीर सिंह ने फिल्म ‘डॉन 3’ से अपना हाथ खींच लिया है. हालांकि, रणवीर सिंह की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई ऑफिसियल बयान नहीं आया है.
रणवीर के बाहर होने की खबर से मेकर्स नाराज
‘डॉन’ फ्रेंचाइजी को बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर सीरीज में से एक माना जाता है. पहले दो पार्ट में शाहरुख खान मुख्य किरदार में थे. ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को डॉन का रोल देने की खबरें आई थीं, जिसे लेकर काफी एक्साइटेड थे. अब रणवीर के फिल्म से बाहर होने की खबर से मेकर्स नाराज हैं और कानूनी रास्ता अपनाने की तैयारी कर रहे हैं.
एफडब्ल्यूआईसीई ने शुरू की मामले की जांच
फरहान अख्तर ने एफडब्ल्यूआईसीई में शिकायत देकर रणवीर सिंह पर फिल्म से बाहर होने का आरोप लगाया है. एफडब्ल्यूआईसीई ने मामले को गंभीरता से लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.
25 मई को होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस
फेडरेशन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक ऑफिशियल बयान जारी कर बताया है कि वे इस पूरे मामले की पूछताछ कर रहे है. साथ ही उन्होंने बताया कि 25 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, जिसमें इस विवाद पर उनके ऑफिशियली फैसले की घोषणा की जाएगी.
एफडब्ल्यूआईसीई ने मीडिया को सूचित करते हुए बताया कि सोमवार, 25 मई को शाम 4:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेडरेशन शिकायत और जांच के बाद अपना आधिकारिक फैसला सुनाएगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्थान एफडब्ल्यूआईसीई कार्यालय, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई रहेगा.
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फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया गया
एफडब्ल्यूआईसीई के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित, अध्यक्ष बी एन तिवारी और महासचिव अशोक दुबे ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को आमंत्रित किया है.
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Source: IOCL