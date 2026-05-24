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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा‘वाराणसी’ से आया नया अपडेट, महेश बाबू ने शूट किया स्पेशल सॉन्ग, अगस्त तक पूरा होगा शेड्यूल

‘वाराणसी’ से आया नया अपडेट, महेश बाबू ने शूट किया स्पेशल सॉन्ग, अगस्त तक पूरा होगा शेड्यूल

अपकमिंग फिल्म वाराणसी को लेकर काफी बज बना हुआ है. इसी बीच फिल्म को लेकर एक अपडेट सामने आया है. खबरों के मुताबिक, महेश बाबू एक नए गाने पर काम कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मयूरी सिंह | Updated at : 24 May 2026 10:31 AM (IST)
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सुपरस्टार महेश बाबू इन दिनों अपनी अपकमिंग एक्शन-एडवेंचर फिल्म 'वाराणसी' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म को एसएस राजामौली डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसकी शूटिंग फिलहाल जारी है. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की टीम इस समय एक खास गाने की शूटिंग कर रही है.

महेश बाबू ने शूट किया स्पेशल सॉन्ग
तेलुगु चित्रालु के मुताबिक, फिल्म के इस गाने की शूटिंग हैदराबाद के काटेदान में बनाए गए एक बड़े सेट पर हो रही है. बताया जा रहा है कि महेश बाबू पिछले कई दिनों से वहीं शूटिंग कर रहे हैं. यह गाना सिर्फ डांस नंबर नहीं होगा, बल्कि कहानी का अहम हिस्सा माना जा रहा है, जो फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाएगा. चूंकि 'वाराणसी' को एक ग्लोबल एडवेंचर थ्रिलर के तौर पर बनाया जा रहा है, इसलिए फिल्म का हर बड़ा सीन कहानी से जुड़ा हुआ होगा.

वहीं इससे पहले फरवरी में प्रियंका चोपड़ा जोनस ने Variety को दिए इंटरव्यू में फिल्म को लेकर दिलचस्प बात शेयर की थी. उन्होंने बताया कि फिल्म साइन करने से पहले उन्होंने एसएस राजामौली से कहा था, 'मैं इंडियन फिल्मों में वापसी कर रही हूं, इसलिए मुझे एक डांस नंबर जरूर करना है. आपको मुझे डांस करवाना ही होगा.'

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प्रियंका ने आगे कहा, 'हमने अभी वह गाना शूट नहीं किया है, लेकिन मैं उसे लेकर काफी एक्साइटेड हूं. हालांकि एक सीक्वेंस की शूटिंग हो चुकी है, जिसकी कोरियोग्राफी काफी जबरदस्त थी.' प्रियंका चोपड़ा ने पहले फिल्म के एक डांस सीक्वेंस को लेकर कहा था, 'यह काफी इंट्रिकेट और डिटेल्ड है.' 

अगस्त 2026 तक शूटिंग पूरी करने का है प्लान
रिपोर्ट्स के अनुसार, मेकर्स का प्लान है कि फिल्म की पूरी शूटिंग अगस्त 2026 के अंत तक पूरी कर ली जाए. टीम ने अब तक कई बड़े शेड्यूल पूरे कर लिए हैं और फिलहाल फिल्म के अहम हिस्सों की शूटिंग पर काम चल रहा है. हालांकि, प्रोडक्शन टीम ने इन अपडेट्स की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

एक दिलचस्प बात यह भी सामने आई है कि फिल्म के लिए हाल ही में एक अंडरवॉटर सीक्वेंस की शूटिंग पूरी की गई है. बताया जा रहा है कि यह फैसला हैदराबाद में पानी की कमी के कारण लिया गया था. यह सीन फिल्म के सबसे विजुअली शानदार हिस्सों में से एक होगा.

कब रिलीज होगी फिल्म?
फिल्म 'वाराणसी' में महेश बाबू रुद्र के किरदार में नजर आएंगे, जो एक एडवेंचरर और टाइम ट्रैवलर होगा. वहीं वे एक स्पेशल एपिसोड में भगवान राम की भूमिका में भी दिख सकते हैं. प्रियंका चोपड़ा जोनस मंदाकिनी के किरदार में होंगी, जबकि पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य विलेन कुंभा के रोल में नजर आएंगे. ये फिल्म 7 अप्रैल 2027 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी.

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Published at : 24 May 2026 10:31 AM (IST)
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Mahesh Babu VARANASI
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