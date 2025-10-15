हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office Clash: 'थामा' या 'एक दीवाने की दीवानियत' कौन-सी फिल्म दिवाली पर मारेगी बाजी? जान लीजिए बॉक्स ऑफिस पर कैसा होगा हाल

Box Office Clash: 'थामा' या 'एक दीवाने की दीवानियत' कौन-सी फिल्म दिवाली पर मारेगी बाजी? जान लीजिए बॉक्स ऑफिस पर कैसा होगा हाल

Diwali Box Office Clash: दिवाली के मौके पर कई फिल्में सिनेमाघरों पर रिलीज होने जा रही हैं. ये सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म कर सकती हैं आइए आपको बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 15 Oct 2025 01:06 PM (IST)
दिवाली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए हमेशा से खास रही है. दिवाली के मौके पर कई बड़े बजट की फिल्में रिलीज होती हैं. ये फिल्में ऐसी होती हैं जिनका लंबे समय से बज चल रहा होता है. इस साल दिवाली के मौके पर आयुष्मान खुराना की 'थामा', हर्षवर्धन राणे की 'एक दीवाने की दीवानियत' और इमरान हाशमी-यामी गौतम की हक रिलीज हो रही है. ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाने वाली है आइए आपको बताते हैं. दिवाली के मौके पर कौन-सी फिल्म कितनी कमाई कर सकती है ये आपको बताते हैं.

'थामा' कर सकती है इतना कलेक्शन
हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' सिनेमाघरों पर 21 अक्टूबर को रिलीज हो रही है. इस फिल्म में रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना लीड रोल में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म को लेकर लोगों में तगड़ा बज है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म पहले दिन 17-22 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है. 'थामा' के कुछ गाने और ट्रेलर रिलीज हो चुके हैं. आयुष्मान और रश्मिका की जोड़ी को बहुत पसंद किया जा रहा है. पहली बार ये दोनों साथ में नजर आएंगे.

'एक दीवाने की दीवानियत'
हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक फिल्म दिवाली के मौके पर आ रही है. ये फिल्म 21 अक्टूबर को रिलीज हो रही है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म पहले दिन 7-10 करोड़ कमा सकती है. सैयारा के बाद से इस फिल्म को लेकर बज काफी बढ़ गया है.इस फिल्म का ट्रेलर बहुत पसंद किया जा रहा है. हर्षवर्धन और सोनम की इंटेंस लव स्टोरी ने लोगों में बज क्रिएट कर दिया है. फिल्म में दोनों का प्यार और नफरत दिखाई गई है.

दिवाली पर इन दोनों बड़ी फिल्मों को लेकर क्लैश हो रहा है. अब बॉक्स ऑफिस पर कौन बाजी मारती है ये पहले दिन के कलेक्शन के बाद ही साफ हो जाएगा.

ये भी पढ़ें: बॉलीवुड की पहली हिट हॉरर फिल्म, बजट से 1500 परसेंट ज्यादा कमाई, बॉक्स ऑफिस पर मचाया था तहलका

Published at : 15 Oct 2025 01:06 PM (IST)
Ek Deewane Ki Deewaniyat Thamma Haq Diwali Box Office Clash
