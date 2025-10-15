हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबॉलीवुड की पहली हिट हॉरर फिल्म, बजट से 1500 परसेंट ज्यादा कमाई, बॉक्स ऑफिस पर मचाया था तहलका

बॉलीवुड की पहली हिट हॉरर फिल्म, बजट से 1500 परसेंट ज्यादा कमाई, बॉक्स ऑफिस पर मचाया था तहलका

आज हम आपको बॉलीवुड की पहली हिट हॉरर फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. फिल्म में मधुबाला लीड रोल में थीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 15 Oct 2025 01:00 PM (IST)
हॉरर फिल्मों को लेकर फैंस के बीच में अलग लेवल का क्रेज देखने को मिलता है. भूल भुलैया से मुंज्या तक फिल्मों को काफी पसंद किया गया. फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की. आज हम आपको पहली हिट हॉरर फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं. ये फिल्म 1949 में रिलीज हुई थी. फिल्म का नाम है 'महल'. इस फिल्म ने तीन सुपरस्टार इंडस्ट्री को दिए थे. लता मंगेशकर, मधुबाला और कमाल अमरोही.

फिल्म में अशोक कुमार लीड एक्टर के रोल में थे. ये पहली साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म थी. फिल्म को आज तक भी इंडियन सिनेमा की बेस्ट हॉरर कॉमेडी फिल्म कंसीडर किया जाता है.

महल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
कोईमोई के मुताबिक, फिल्म का बजट 9 लाख रुपये था. लेकिन फिल्म ने 65 लाख रुपये की इंडिया में कमाई की थी. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1.45 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन किय था. फिल्म ने 622 परसेंट प्रॉफिट कमाया था. वहीं ये बजट से 1500 परसेंट ज्यादा था.

इस फिल्म ने मधुबाला और लता मंगेशकर को रातोरात स्टार बना दिया था. फिल्म की शूटिंग के वक्त मधुबाला 15 साल की थी. फिल्म के गाने लता मंगेशकर ने गाए थे. उन्होंने 'आएगा आनेवाला' सॉन्ग गाया था. ये गाना उस वक्त चार्टबस्टर पर छाया था. फिल्म से कमाल अमरोही ने डेब्यू किया था.

बता दें कि महल की शूटिंग 1948 में हुई थी. फिल्म 1949 में रिलीज हुई थी. ये उस साल की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी. उस साल की पहली हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म राज कपूर की 'बरसात' थी. दूसरे नंबर पर 'अंदाज' थी.

थामा से मचेगा धमाल

अब 21 अक्टूबर को हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा है. फिल्म में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं. मलाइका अरोड़ा ने फिल्म में आइटम नंबर दिया है. उनका डांस चर्चा में बना है. थामा का ट्रेलर भी रिलीज हो गया है. फैंस को ट्रेलर काफी पसंद आया था.

Published at : 15 Oct 2025 01:00 PM (IST)
