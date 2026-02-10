रियलिटी शो ‘द 50’ में दिव्या अग्रवाल और भव्या सिंह के बीच की लड़ाई अब सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं रही है. शो के लेटेस्ट एपिसोड में भव्या ने दिव्या और उनके पति अपूर्व पाडगांवकर को लेकर कई दावे किए है जिससे विवाद ने सोशल मीडिया पर भी आग पकड़ ली है. दिव्या की टीम ने अब इस चुप्पी तोड़ी और भव्या के दावों को झूठा करार देते हुए इसे दिव्या की इमेज खराब करने की ‘घिनौनी साजिश’ बताया है.

भव्या के बयान ने बढ़ाई हलचल

हाल के एपिसोड में भव्या ने दिव्या पर निजी हमला करते हुए उन्हें ‘फेक’ और ‘गोल्ड डिगर’ कहा था. साथ ही दावा किया कि दिव्या अपने पति से अलग रहती हैं और मुंबई में लोगों से अपने घर बुलाने के लिए काफी ज्यादा फोन कॉल करती हैं. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो गए जिससे फैंस और लोगों में भी इस विवाद को लेकर काफी चर्चा शुरू हो गई.

दिव्या की टीम ने दिया सख्त जवाब

इंस्टाग्राम स्टोरीज पर जारी बयान में दिव्या की टीम ने कहा की 'जो कुछ भी कहा गया वो बेहद अनैतिक और अनुचित था. बार-बार ये कहना कि ‘मैं कुछ नहीं कहूंगी’ और फिर बेबुनियाद निजी कहानियां गढ़ना सिर्फ आपकी नीयत को दिखाता है. ये शो कभी निजी लड़ाई का मैदान नहीं था ये एक स्ट्रैटेजी और गेम का हिस्सा है.' टीम ने भव्या के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है.



दिव्या की खूबसूरती और मेहमाननवाजी पर निशाना

भव्या ने दिव्या के लोगों को घर बुलाने के स्वभाव पर भी तंज कसा था. जवाब में टीम ने साफ किया कि दिव्या मिलनसार हैं और उन्हें मेहमाननवाजी पसंद है. लोगों से जुड़ना और उनकी मेजबानी करना उनकी अच्छी आदत है इसे ‘अकेलापन’ या ‘इमोशनल डिपेंडेंसी’ कहना गलत और नाइंसाफी है. बिना तथ्य के दूसरों को एक्सपोज करने की कोशिश में भव्या खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं.



पति अपूर्व की चुप्पी और दिव्या का आत्मविश्वास

जहां भव्या के वीडियो वायरल हो रहे हैं वहीं दिव्या के पति अपूर्व पाडगांवकर ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. आपको बता दें दोनों ने फरवरी 2024 में शादी की थी और अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी खुशहाल जिंदगी की झलक दिखाते रहते हैं.