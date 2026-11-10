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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'आपको फिक्र नहीं करनी है...' इंदौर कॉन्सर्ट रद्द होने की खबरों पर भड़के दिलजीत दोसांझ

'आपको फिक्र नहीं करनी है...' इंदौर कॉन्सर्ट रद्द होने की खबरों पर भड़के दिलजीत दोसांझ

दिलजीत दोसांझ ने एक बार फिर से इंदौर कॉन्सर्ट को लेकर बयान दिया है. हाल ही में इंदौर कॉन्सर्ट रद्द होने की खबरें आई थीं. अब झूठी रिपोर्ट्स पर सिंगर ने अपना गुस्सा जाहिर किया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 10 Nov 2026 03:23 PM (IST)
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मशहूर पंजाबी सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ का इंदौर में होने वाला कॉन्सर्ट लगातार चर्चाओं में है. हाल ही में इसे लेकर इंदौर के मेयर और तीन प्राइवेट स्कूलों को धमकी भरे ई-मेल मिले थे. इसमें दिलजीत के शो वाले वेन्यू को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. हालांकि दिलजीत ने कहा था कि वो इंदौर आएंगे. वहीं इसके बाद ऐसी खबरें भी आईं कि इंदौर में होने वाला उनका कॉन्सर्ट रद्द कर दिया गया है. अब इन अफवाहों पर रिएक्ट करते हुए दिलजीत ने फिर कहा कि वो 15 नवंबर को इंदौर आ रहे हैं.

इंदौर कॉन्सर्ट रद्द होने की खबरों पर भड़के दिलजीत दोसांझ

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हाल ही में दिलजीत दोसांझ इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे. इस दौरान उन्होंने झूठी खबरें फैलाने वालों पर भड़ास निकाली. उन्होंने न्यूज रिपोर्ट्स पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि मजे ले लेकर और मसाला डालकर न्यूज फैलाई गईं. सिंगर ने कहा, '100 फीसदी मैं 15 तारीख को इंदौर आऊंगा. इंदौर आकर सबसे पहले मैं पोहा खाऊंगा. इसके बाद एनर्जी लेकर एक दम पूरे जोश के साथ आगे बढूंगा.'

सिंगर ने आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहा, 'जिनको टेंशन फ्री और आराम की जिंदगी जीनी है वो खबरें ना सुने. सुबह खुद दुनियाभर की खबरें गूगल पर देख लो. अगर कोई पेशाब गया तो ये लोग उसकी भी खबर लगा देंगे. पागल हैं साले. ये उस पर भी खबरें बना देते हैं, जिस पर नहीं बननी है. सोच समझकर बोलो. ढीठ और बेशर्म लोग हैं.'

ये 5 गाने नहीं गा पाएंगे दिलजीत

बता दें कि धमकी मामले के अलावा दिलजीत का इंदौर कॉन्सर्ट एक और घटना को लेकर सुर्खियों में है. इंदौर के जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने इंदौर के सी-21 मॉल के मैनेजर को पत्र लिखकर कहा था कि दिलजीत 'जट उत्थे फायर करदा', 'जीभ विच लंबिया' और 'पटियाला पेग' सहित पांच गाने ना गए. क्योंकि इनसे बच्चों पर निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है. इसके बाद हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इस संबंध में निर्देश जारी किए.

इंदौर में कहां होगा कॉन्सर्ट?

बता दें कि दिलजीत अपने 'ऑरा इंडिया टूर' के तहत इंदौर के विजय नगर में 15 नवंबर को C-21 एस्टेट ग्राउंड में परफॉर्म करेंगे.

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 10 Nov 2026 03:22 PM (IST)
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