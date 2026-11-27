एमी अवॉर्ड जीतने वाली मेडिकल ड्रामा सीरीज 'द पिट' के तीसरे सीजन का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए अच्छी खबर है. शो के मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. नए सीजन में एक बार फिर इमरजेंसी रूम में डॉक्टरों और नर्सों की जिंदगी से जुड़ी नई कहानियां देखने को मिलेंगी. आइए जानते हैं कि 'द पिट' सीजन 3 कब और कहां रिलीज होगा.

अनोखे अंदाज में हुआ रिलीज डेट का ऐलान

मेकर्स ने 'द पिट' सीजन 3 की रिलीज डेट का ऐलान इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो के जरिए किया. वीडियो में शो के कलाकार टेलर डियर्डन (मेल), ईसा ब्रियोन्स (सैंटोस) और गेरान हॉवेल (व्हिटेकर) लॉकर रूम में नजर आ रहे हैं. इस दौरान लॉकर के अंदर रखे नोट्स में से एक पर रिलीज डेट यानी '7 जनवरी' लिखी हुई दिखाई दी. ये सीरीज 7 जनवरी, 2027 को HBO Max पर रिलीज होगी.

क्या होगी 'द पिट' सीजन 3 की कहानी?

डेडलाइन से बातचीत में शो के लीड एक्टर नोआ वाइल ने तीसरे सीजन की कहानी को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि इस बार कहानी में दिखाया जाएगा कि जब डॉक्टर खुद मरीज बनते हैं, तो उन्हें जिंदगी और अपनी जिम्मेदारियों को देखने का कितना अलग नजरिया मिलता है.

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अपने किरदार डॉ. माइकल 'रॉबी' रॉबिनविच के बारे में बात करते हुए नोआ ने कहा, 'सीजन 3 में दिखाया जाएगा कि जब डॉक्टर खुद मरीज बनते हैं, तो उन्हें क्या कुछ सीखने को मिलता है. रॉबी अब धीरे-धीरे ठीक हो रहा है और इसका उस पर अच्छा असर पड़ रहा है. हालांकि, उसका ये सफर आसान नहीं होगा. इसमें कई मुश्किलें और जोखिम हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि वो धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है.'

'द पिट 3' में नजर आएंगे ये कलाकार

'द पिट' की कहानी पिट्सबर्ग के एक काल्पनिक अस्पताल पर आधारित है. इसमें डॉक्टरों और नर्सों की जिंदगी, अस्पताल में आने वाले मरीजों और मेडिकल इमरजेंसी के साथ उनकी निजी जिंदगी की परेशानियों को भी दिखाया जाता है. इस सीरीज की खास बात ये है कि इसकी कहानी रियल टाइम में आगे बढ़ती है. हर एपिसोड में अस्पताल की इमरजेंसी में चल रही 15 घंटे की शिफ्ट का एक घंटा दिखाया जाता है.

तीसरे सीजन में नोआ वाइल (डॉ. रॉबी) के साथ पैट्रिक बॉल, कैथरीन लानासा, फियोना डूरिफ, टेलर डियर्डन, ईसा ब्रियोन्स, गेरान हॉवेल, शबाना अजीज, आयशा हैरिस, सेपिदेह मोआफी और शॉन हतोसी भी नजर आएंगे. इनके अलावा स्टीफन चांग, बैरी क्लिफ्टन, क्रिस डायमैंटोपोलोस, लॉरेंस काओ, ब्रेंट सेक्सटन, जेबी तादेना और हन्ना वेयर भी नए सीजन में दिखाई देंगे.