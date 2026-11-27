फिल्म 'धुरंधर' के गानों से चर्चा में आईं सिंगर रेबेल के साथ गुवाहाटी में लाइव शो के दौरान हादसा हो गया. वो स्टेज पर परफॉर्म कर रही थीं, तभी एक ड्रोन उनके चेहरे से टकरा गया. इस घटना के बाद वो काफी घबरा गईं और बीच में ही शो छोड़कर स्टेज से चली गईं. इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

लाइव परफॉर्मेंस के दौरान चेहरे से टकराया ड्रोन

ये घटना गुरुवार, 26 नवंबर को असम के गुवाहाटी के हातिसिला में हुए PULSE 2026 अवॉर्ड्स के दौरान हुई. रेबेल स्टेज पर अपना गाना 'रन डाउन द सिटी' गा रही थीं. इस दौरान वो गाने के साथ डांस भी कर रही थीं. तभी अचानक एक ड्रोन उड़ते हुए उनके चेहरे से टकरा गया और नीचे गिर पड़ा. इस घटना से सिंगर बुरी तरह चौंक गईं और उन्हें अपनी परफॉर्मेंस बीच में ही रोकनी पड़ी.

हादसे के बाद स्टेज छोड़कर चली गईं रेबेल

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि रेबेल स्टेज पर गाना गाते हुए डांस कर रही हैं. तभी अचानक ड्रोन उनके चेहरे से टकराता है. इसके बाद वो कुछ पल के लिए रुक जाती हैं और फिर बिना कुछ कहे स्टेज से चली जाती हैं. वहां मौजूद लोग भी अचानक हुए इस हादसे को देखकर हैरान रह गए.

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वीडियो सामने आने के बाद फैंस सिंगर की सेहत को लेकर चिंता जता रहे हैं. कई लोग उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं. हालांकि, रेबेल ने अभी तक इस घटना को लेकर कोई बयान नहीं दिया है और न ही अपनी सेहत से जुड़ी कोई जानकारी शेयर की है.

कौन हैं मेघालय की सिंगर रेबेल?

रेबेल का असली नाम दियाफी लामारे है. वो मेघालय की रैपर और सिंगर हैं. हाल ही में फिल्म 'धुरंधर' के गानों में अपनी आवाज देने के बाद वो चर्चा में आई हैं. उन्होंने फिल्म के तीन गानों 'रन डाउन द सिटी- मोनिका', 'मूव- ये इश्क इश्क' और 'नाल नचना' में अपनी आवाज दी है.