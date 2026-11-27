साल 2026 का आखिरी महीना यानी दिसंबर शुरू होने वाला है. क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों को देखते हुए, फिल्म मेकर्स दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने के लिए परिवार के साथ देखी जा सकने वाली फिल्में (फैमिली एंटरटेनर) ला रहे हैं.

बता दें कि दिसंबर महीने की शुरुआत सलमान खान की 'मातृभूमि' और श्रद्धा कपूर की 'ईठा' से होगी. शाहरुख खान साल के अंत में अपनी मचअवेटेड फिल्म 'किंग' के साथ आएंगे. इसके अलावा, 'एवेंजर्स: डूम्सडे' और 'ड्यून 3' जैसी हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दर्शकों का एंटरटेन करेंगी. नवंबर खत्म होने वाला है, तो आइए देखते हैं कि दिसंबर 2026 में बॉलीवुड की कौन-कौन सी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं.

मातृभूमि

सलमान खान 'मातृभूमि' के साथ सिनेमाघरों में कमबैक कर रहे हैं. अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सलमान खान और चित्रांगदा सिंह के अलावा जेन शॉ, अभिलाष चौधरी, अंकुर भाटिया और कई अन्य कलाकार भी नजर आएंगे. यह फिल्म 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

ईठा

महाराष्ट्र की पॉपुलर लावणी और तमाशा कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर पर बेस्ड ईठा का निर्देशन लक्ष्मण उटेकर ने किया है. इस फिल्म में रणदीप हुड्डा, मोहम्मद जीशान अय्यूब, सिद्धार्थ जाधव, अनंत वी जोशी और कई अन्य लोग भी हैं. यह 4 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होगी.

'गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट'

'गणेश: डस्ट टू स्टारडस्ट' सपनों, महत्वाकांक्षाओं, संघर्षों और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए किए जाने वाले त्याग की कहानी है. V2S प्रोडक्शन एंड एंटरटेनमेंट द्वारा प्रेजेंट, सौंदर्या आचार्य द्वारा निर्मित इस फिल्म को गणेश आचार्य ने लिखा और निर्देशित किया है. यह फिल्म 11 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

प्यादे

'प्यादे' को शेखर एस. झा ने लिखा और निर्देशित किया है, और इसे रिंकू सिंह ने प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म को सिनेपोलिस इंडिया द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और यह 4 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म के बारे में अभी और जानकारी सामने आनी बाकी है. 'प्यादे' में जिमी शेरगिल, प्रनूतन बहल और अध्ययन सुमन मुख्य भूमिकाओं में हैं.

किंग

शाहरुख खान साल 2026 का एंड 'किंग' फिल्म के साथ करेंगे. इस फिल्म में सुहाना खान, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, जयदीप अहलावत, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण, सौरभ शुक्ला, अरशद वारसी, राघव जुयाल, अभय वर्मा और अक्षय ओबेरॉय भी नज़र आएंगे. सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कहानी एक खतरनाक हत्यारे (शाहरुख खान) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक युवती (सुहाना खान) को एक खतरनाक दुनिया में आगे बढ़ना सिखाता है. फिल्म में अभिषेक बच्चन विलेन की भूमिका में हैं. 'किंग' क्रिसमस ईव पर यानी 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.