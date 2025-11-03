पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ का नाम एक बार फिर विवादों में हैं. दरअसल एक्टर हाल ही में ‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ के सेट पर पहुंचे थे. जहां उन्होंने शो के होस्ट और दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन के पैर छुए थे. उनका ये वीडियो खासा वायरल भी हुआ था. जिसके बाद प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ (SFJ) ने उनके ऑस्ट्रेलिया में 1 नवंबर को होने वाले कॉन्सर्ट को रोकने की धमकी दे डाली थी. इसपर अब दिलजीत ने चुप्पी तोड़ी.

दिलजीत ने दिया धमकी का जवाब

दिलजीत ने इस विवाद को लेकर अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की. जिसमें उन्होंने अपनी केबीसी वाली फोटो लगाई और लिखा, ‘मैं वहां किसी फिल्म या गाने के प्रमोशन के लिए नहीं गया था. मैं पंजाब में आई बाढ़ के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने और लोगों से मदद की अपील करने गया था.’ एक्टर का ये जवाब सुनकर फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.





‘सिख्स फॉर जस्टिस’ ने क्यों दी एक्टर को धमकी?

‘सिख्स फॉर जस्टिस’ संगठन ने दावा किया कि अमिताभ बच्चन ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान हिंसा भड़काने में सहयोग दिया था. इसलिए दिलजीत को उनके पैर नहीं छूने चाहिए थे. इससे सिख नरसंहार के हर पीड़ित, हर विधवा और हर अनाथ का अपमान किया हुआ है. उन्होंने ये भी कहा कि उन दंगों में बिग बी ने ‘खून का बदला खून से’ जैसा नारे भी लगाए थे.

दिलजीत दोसांझ वर्कफ्रंट

दिलजीत इन दिनों अपने वर्ल्ड टूर के अलावा फिल्म ‘बॉर्डर 2’ को लेकर भी चर्चा में हैं. एक्टर के साथ फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी जैसे स्टार नजर आएंगे. ‘बॉर्डर 2’ में दिलजीत के आर्मी ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं. इसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है. फिल्म अगले साल यानि जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है.

