इस समय सिनेमाघरों में बाहुबली: द एपिक, द ताज स्टोरी, मास जथारा, थामा, एक दीवाने की दीवानियत और कांता ए लीजेंड: चैप्टर 1 जैसी कई फिल्में दर्शकों को एंटरटने करने के लिए मौजूद हैं. जहां बाहुबली द एपिक ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर सबके छक्के छुड़ा दिए हैं तो वहीं थामा की हालत अब खराब नजर आ रही है. चलिए यहां जानते हैं संडे को एक दीवाने की दीवानियत सहित बाकी फिल्मों का कैसा हाल रहा है?

बाहुबली: द एपिक ने संडे को कितनी की कमाई?

एसएस राजामौली निर्देशित और प्रभास स्टारर ‘बाहुबली: द एपिक’ 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये फिल्म फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है और सबसे ज्यादा नोट बटोर रही है. इसने प्रीमियर शो से 1.15 करोड़ और फिर ओपनिंग डे पर 9.65 करोड़ रुपये कमाए. वहीं दूसरे दिन 'बाहुबली: द एपिक' ने 7.3 करोड़ का कलेक्शन किया था.

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को 6 करोड़ का कारोबार किया है.

इसी के साथ 'बाहुबली: द एपिक' की 3 दिनों की कुल कमाई 24.10 करोड़ रुपये हो गई है.

द ताज स्टोरी ने संडे को कितनी की कमाई.

परेश रावल की फिल्म द ताज स्टोरी में ज़ाकिर हुसैन, अमृता खानविलकर, नमिता दास और स्नेहा वाघ मुख्य भूमिकाओं में हैं. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठंडा परफॉर्म कर रही है. द ताज स्टोरी की कमाई की बात करें तो इसने रिलीज के पहले दिन 1 करोड़ से खाता खोला था. वहीं दूसरे दिन इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.9 करोड़ रुपये की कमाई की.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक द ताज स्टोरी ने तीसरे दिन यानी संडे को 2.21 करोड़ का कारोबार किया.

इसी के साथ द ताज स्टोरी की तीन दिनों की कुल कमाई अब 5.11 करोड़ रुपये हो गई है.

मास जथारा ने संडे को कितनी की कमाई?

रवि तेजा की नई फिल्म मास जथारा ने बॉक्स ऑफिस पर 3.75 करोड़ रुपये की कमाई के साथ शुरुआत की। शुक्रवार को विशेष स्क्रीनिंग में फिल्म ने 2.9 करोड़ रुपये कमाए थे.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक संडे को यानी दूसरे दिन मास जथारा ने 3 करोड़ रुपये कमाए हैं.

इसी के साथ मास जथारा की दो दिनों की कुल कमाई अब 9.65 करोड़ रुपये हो गई है.,

थामा ने दूसरे संडे कितनी की कमाई

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा ने बॉक्स ऑफिस पर जोरदार परफॉर्म किया है और खूब नोट भी छापे हैं हालांकि ये अभी तक अपने 145 करोड़ के बजट को वसूल नहीं कर पाई है.फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘थामा’ ने पहले हफ्ते में 108.4 करोड़ कमाए थे. इसके बाद 11वें दिन यानी दूसरे फ्राइडे को इस फिल्म ने 3 करोड़ और 12वें दिन दूसरे शनिवार को 4.4 करोड़ की कमाई की.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘थामा’ ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे संडे को 3.85 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ ‘थामा’ की 13 दिनों की कुल कमाई अब 119.65 करोड़ रुपये हो गई है.

एक दीवाने की दीवानियत ने दूसरे संडे कितने नोट बटोरे

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब मुनाफा कमा रही है. इस फिल्म को भी दर्शको से खूब प्यार मिला है. कलेक्शन की बात करें तो फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने पहले हफ़्ते में 55.15 करोड़ रुपये की कमाई की थी. दूसरे शुक्रवार इसने 2.35 करोड़ और दूसरे शनिवार को 3.15 करोड़ रुपये कमाए.