'रामायण' ने अंतरराष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर कई नए बेंचमार्क सेट कर दिए हैं. नितेश तिवारी की यह फिल्म सिनेमाघरों में अपने चौथे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है और ये अभी भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. इसी के साथ, यह 27 देशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है, जो किसी भी भारतीय फिल्म के लिए एक महा रिकॉर्ड है.

'रामायण'का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रणबीर कपूर और यश स्टारर 'रामायण' की अब रफ्तार हर दिन कम हो रही है भारत में इसकी रोजाना की नेट कमाई अब 10 करोड़ से नीचे आ गई है. लेकिन विदेशों में, तीसरे हफ्ते में फिल्म ने फिर से रफ्तार पकड़ी. गुरुवार को, यानी सिनेमाघरों में रिलीज के 22वें दिन, इसने फिर से एक दिन में 1 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की.

इस रफ्तार के साथ, भारत में रामायण की कुल नेट कमाई 992 करोड़ (ग्रॉस 1185 करोड़) तक पहुंच गई. शुक्रवार तक यह 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी, और ऐसा करने वाली यह 'धुरंधर द रिवेंज' के बाद दूसरी हिंदी फिल्म बन जाएगी.

वर्ल्डवाइड चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी

विदेशों में, एक कमजोर शुरुआत के बाद 'रामायण' ने शानदार वापसी की है. अमेरिका और थाईलैंड, वियतनाम व नेपाल जैसे खास बाजारों में बेहतरीन परफॉर्मेंस की बदौलत, 'रामायण' ने 22 दिनों में विदेशों से 64 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई कर ली है. इस तरह, 'रामायण' ने अब तक दुनिया भर में 1777 करोड़ की कमाई कर ली है. यह अब तक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है. उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक यह 'बाहुबली 2' और 'धुरंधर 2' को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगी.

'रामायण' ने विदेशों में कई रिकॉर्ड तोड़े

'रामायण' के निर्माताओं ने गुरुवार को घोषणा की कि नितेश तिवारी की यह फिल्म अब 27 देशों में 'अब तक की नंबर 1 भारतीय फिल्म' बन गई है. जिन देशों में 'रामायण' सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है, उनमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे बड़े बाजार शामिल हैं. इसके अलावा, वियतनाम, कंबोडिया और कई यूरोपीय देशों जैसे नए बाजारों में भी यह फिल्म काफी सफल रही है.

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यह फिल्म साउथ-पूर्व एशिया में, खासकर कंबोडिया और सिंगापुर जैसे इलाकों में बहुत लोकप्रिय है, जहां इस महाकाव्य को काफी पसंद किया जाता है. सोनी पिक्चर्स द्वारा इसे बड़े पैमाने पर रिलीज किए जाने से बॉलीवुड के लिए नए बाजार भी खुले हैं, जिनमें स्लोवाकिया, यूक्रेन, लातविया, जॉर्जिया, आर्मेनिया और कैरेबियन देश शामिल हैं.

रामायण के बारे में सब कुछ

नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित, 'रामायण' दो भागों वाली फिल्म सीरीज का पहला हिस्सा है. इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में और रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नजर आएंगे. नमित मल्होत्रा ​​और यश द्वारा निर्मित, 'रामायण' अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म है. इसका दूसरा भाग 2028 में रिलीज होने वाला है.