दीया मिर्जा ने परिवार संग बिताया क्वालिटी टाइम, मुश्किल समय में नेचर के बीच मिला सुकून
दीया मिर्जा ने मुश्किल समय के बीच पति वैभव रेखी और बेटे अव्यान के साथ प्रकृति के बीच सुकून के पल बिताए. उन्होंने कहा कि रोज की भागदौड़ से थोड़ा दूर होकर बाहर जाना मन को रीसेट कर देता है.
एक्ट्रेस और पर्यावरण के लिए काम करने वाली दीया मिर्जा ने हाल ही में अपने परिवार के साथ सुकून भरे पल बिताए. एक्ट्रेस ने पति वैभव रेखी और बेटे अव्यान के साथ आउटडोर टाइम की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की. इन तस्वीरों में दीया अपने परिवार के साथ प्रकृति के बीच समय बिताती नजर आ रही हैं. तस्वीरों में सनसेट से लेकर परिवार के साथ बिताए हल्के-फुल्के पलों तक की झलक देखने को मिली.
मुश्किल समय में प्रकृति के बीच मिला सुकून
दीया ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की और बताया कि वह ऐसे समय में प्रकृति के करीब गईं, जब उनका हफ्ता काफी मुश्किल चल रहा था. उन्होंने लिखा, ''जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ एक साथ बिखर रहा है, उस हफ्ते प्रकृति के बीच सुकून पाया. यह मेरे लिए बहुत मददगार रहा. बाहर जाओ. सब रीसेट हो जाता है.
परिवार संग सुकून के पल
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भागदौड़ से थोड़ा रुकना जरूरी
इसके साथ ही दीया ने लोगों को रोजमर्रा की भागदौड़ और लगातार चीजें खरीदने-इकट्ठा करने की आदत से कुछ समय दूर रहने की सलाह भी दी. उन्होंने लिखा, ''मैं ऐसे समय और मौके का पूरा फायदा उठा रही हूं, जहां लगातार चलती इस दौड़ से खुद को थोड़ा अलग किया जा सके. कुछ पल रुकना जरूरी है.''
तस्वीरों में दीया और वैभव अपने बेटे अव्यान के साथ पार्क में बैठे नजर आ रहे हैं और पिकनिक का मजा ले रहे हैं. एक तस्वीर में दोनों अपने बेटे के साथ पोज देते दिखे, जबकि बाकी तस्वीरों में परिवार के साथ बिताए कुछ प्यारे और मस्ती भरे पल कैद हैं.
दीया मिर्जा ने 15 फरवरी 2021 को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर पर एक निजी समारोह में वैभव रेखी से शादी की थी. दोनों का एक बेटा है, जिसका नाम अव्यान है. वैभव की पहली शादी से उनकी एक बेटी समायरा भी है.
काम की बात करें तो दीया मिर्जा हाल ही में 'ऑपरेशन सफेद सागर: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द कारगिल वॉर' में नजर आई थीं. इस सीरीज में उन्होंने कमलप्रीत धनौआ का किरदार निभाया था. यह सीरीज 7 अगस्त 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी.
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