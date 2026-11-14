सलमान खान की ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ जल्द ही रिलीज होने वाली है. हाल ही में इस वॉर ड्रामा का ट्रेलर रिलीज हुआ था जिसके दर्शकों से खूब प्यार मिला है. वहीं अब फिल्म के निर्देशक अपूर्व लखिया ने खुलासा किया है कि सलमान खान ने बिना किसी शिकायत के बेहद मुश्किल परिस्थितियों में इस फिल्म की शूटिंग की थी.

जमा देने वाली ठंड में की सलमान खान ने 'मातृभूमि' की शूटिंग

बता दें कि सलमान खान की ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ की शूटिंग वास्तविक और चुनौतीपूर्ण लोकेशन्स पर की गई. इस फिल्म की शूटिंग 14,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम पहाड़ी इलाकों में की गई, जहां तापमान माइनस 40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है. आसान स्टूडियो सेटअप का सहारा लेने के बजाय, फिल्म की टीम पूरी यूनिट को ऊंचाई पर स्थित घाटियों और बर्फीली नदियों के किनारे ले गई, ताकि युद्ध के मोर्चे पर तैनात सैनिकों के संघर्ष और जज्बे को वास्तविक रूप में पर्दे पर उतारा जा सके.

वहीं शूटिंग के अनुभवों और सेट पर सलमान खान के डेडिकेशन के बारे में बात करते हुए, निर्देशक अपूर्व लाखिया ने फिल्म की शूटिंग के सबसे मुश्किल दिनों में से एक को याद किया. उन्होंने बताया, “सबसे मुश्किल लोकेशन तारो प्लेन्स नाम की जगह पर थी, जो नदी के बिल्कुल पास स्थित है, वहां हमने सलमान सर और बाकी कलाकारों के साथ उसी दिन शूटिंग की, जिस दिन वह पहली बार वहां पहुंचे थे. तापमान माइनस 7 डिग्री था और बारिश हो रही थी. सैनिकों को एक ढलान पर दौड़कर ऊपर जाना था. सलमान सर एक दिन पहले ही वहां पहुंचे थे और खुद को उस मौसम और ऊंचाई के अनुकूल ढालने के बजाय सीधे सेट पर आने का फैसला किया. हमने उन्हें उस जमा देने वाली ठंड में ऊपर और नीचे चलते हुए तीन टेक दिए और उन्होंने बिना किसी शिकायत के यह सब किया. न एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ली और न ही किसी चीज की डिमांड की.”

फिल्म के लिए सलमान ने दिखाया डेडिकेशन

ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन और जमा देने वाली बारिश के बीच, बिना मौसम के अनुकूल होने के लिए समय लिए शूटिंग करना, इस भूमिका के प्रति सलमान खान के डेडिकेशन को बखूबी दर्शाता है. फिल्म के सेट से सामने आ रहे ऐसे किस्सों ने इस प्रोजेक्ट को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है.

'मातृभूमि' कब होगी रिलीज?

अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित और सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले निर्मित ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ में चित्रांगदा सिंह भी एक अहम भूमिका में नजर आएंगी. बता दें कि ये फिल्म 4 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.