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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' ने साउथ इंडिया में रचा इतिहास, 'धुरंधर 2' का तोड़ा रिकॉर्ड, बनी ऐसा करने वाली पहली हिंदी फिल्म

'रामायण' ने साउथ इंडिया में रचा इतिहास, 'धुरंधर 2' का तोड़ा रिकॉर्ड, बनी ऐसा करने वाली पहली हिंदी फिल्म

Ramayana Box Office Collection in South: 'रामायण' साउथ इंडियन भाषाओं में भी कमाल कर रही है. इस फिल्म ने रिलीज के 9 दिनों में एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम किया है जो कोई हिंदी फिल्म नहीं बना पाई है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 14 Nov 2026 01:45 PM (IST)
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'रामायण' की रिलीज से पहले इस फिल्म की परफॉर्मेस को लेकर कई लोगों को शक था.  फिल्म में रणबीर कपूर को राम की भूमिका में लेने के लिए और साई पल्लवी के सीता का किरदार निभाने को लेकर काफी ट्रोलिंग भी हुई थी.  हालांकि जब 5 नवंबर को दिवाली वीक में नितेश तिवारी की 'रामायण' सिनेमाघरों में पहुंची, तो इसने हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक नया चैप्टर लिख दिया. 

यह फिल्म बॉलीवुड की पहली ऐसी रिलीज बन गई है जिसने लगातार एक हफ्ते तक दुनिया भर में हर दिन 100 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की कमाई की है. अब, रणबीर कपूर की 'रामायण' ने एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, और एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो इससे पहले किसी और हिंदी फिल्म ने नहीं बनाया है.

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'रामायण' ने 9 दिनों में साउथ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास
सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 'रामायण' ने रिलीज के नौ दिनों के भीतर चार साउथ इंडियन भाषाओं  तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम -में कुल 139.20 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसके साथ ही, 'रामायण' इन चार मार्केट को मिलाकर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई है. इससे पहले यह रिकॉर्ड 'धुरंधर 2' के नाम था, जिसने अपनी पूरी थिएट्रिकल रन के दौरान इन्हीं चार भाषाओं में 68 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

साउथ इंडियन भाषाओं में 'रामायण' ने कितनी की कमाई? 
साउथ इंडियन भाषाओं में 'रामायण' की कमाई की बात करें तो इसने  कन्नड़-डब वर्जन में सबसे ज्यादा कमाई की है यहां से इसने  51.95 करोड़ रुपये जुटाए हैं. इसके अलावा, नौ दिनों के भीतर फिल्म ने तेलुगु में 40.65 करोड़ रुपये, तमिल में 24.90 करोड़ रुपये और मलयालम में 21.70 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसी के साथ चारों साउथ इंडियन भाषाओं को मिलाकर इसकी 9 दिनों की टोटल कमाई अब 139.20 करोड़ रुपये हो गई है. 

'रामायण' ने भारत और वर्ल्डवाइड कितनी कर डाली है कमाई
बता दें कि 'रामायण' ने देशभर में रिलीज के 9 दिनों में 612.70 करोड़ की नेट कमाई की है. वहीं वर्ल्डवाइड इसने 9 दिनों में 1,111 करोड़ का कलेक्शन किया है. बता दें कि इस फिल्म को नितेश तिवारी ने निर्देशित किया है. 

 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 14 Nov 2026 01:45 PM (IST)
Tags :
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