बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने अपनी लेटेस्ट इंस्टा पोस्ट से हलचल मचा दी है. अपनी बेबाकी और खूबसूरती के लिए जानी जाने वाली इस अभिनेत्री ने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में एक पोस्ट लिखी है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. हालांकि उन्होंने अपनी पोस्ट में नवाज का नाम नहीं मेंशन किया है लेकिन उन्होंने इसे एक्टर को टैग किया है. वहीं दीया की इस पोस्ट ने ऑनलाइन काफी चर्चा छेड़ दी है.

दीया मिर्जा ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी संग काम करने को बताया बुरा सपना?

18 नवंबर को, दीया ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम करने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने अपने अनुभव को एक "बुरा सपना" बताते हुए लिखा, "ना बात करने की तमीज है, और एटीट्यूड अलग ही लेवल का! बिल्कुल ऑफेंसिव इंसान." दीया द्वारा शेयर की गई पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई है.





दीया की इस पोस्ट के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने किसके बारे में बात की है. चूंकि पोस्ट में नवाजुद्दीन को टैग किया गया था, इसलिए कुछ लोग इसे उन पर किया गया कमेंट मान सकते हैं. हालांकि, दीया ने कैप्शन में उनका नाम नहीं लिया है और न ही अपनी बातों के पीछे का रेफरेंस बताया है. यह भी हो सकता है कि यह टिप्पणी किसी और के बारे में हो, जिनसे वे किसी प्रोजेक्ट पर काम करते समय मिली हों.

नवाजुद्दीन ने दिया दीया की पोस्ट का जवाब?

नवाजुद्दीन की इंस्टाग्राम स्टोरी ने लोगों की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है. उन्होंने एक खाली कुर्सी की तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा, "एक ओंकार! नानक देव जी." हालांकि, उन्होंने दीया का जिक्र नहीं किया और न ही उनकी पोस्ट के बारे में कुछ कहा. अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि उनकी यह स्टोरी अभिनेत्री की पोस्ट का जवाब थी या नहीं.





दीया मिर्जा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के आने वाले प्रोजेक्ट्स

दीया मिर्जा के पास फिल्मों और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए कई प्रोजेक्ट्स हैं. हाल ही में उनकी 'इक्का' रिलीज हुई थी जिसमें वे सनी देओल, अक्षय खन्ना के साथ नजर आई थीं.

इस साल की शुरुआत में, दीया ने चार ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की थी जिन्हें उन्होंने पूरा कर लिया है और अब वे उनकी रिलीज का इंतजार कर रही हैं।. उनकी आने वाली फिल्मों और सीरीज की लिस्ट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एक वेब सीरीज, जिमी शेरगिल के साथ एक और सीरीज, और राहुल भट्ट के साथ एक अनटाइटल्स फिल्म शामिल है. मेकर्स ने अभी तक नवाजुद्दीन के साथ वाली उनकी सीरीज का नाम या उससे जुड़ी अन्य जानकारी नहीं दी है.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी आखिरी बार 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' में नजर आए थे और उनके पास अभी कई फिल्में और स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स हैं. उनके मच अवेटेड प्रोजेक्ट्स में से एक 'तुम्बाड 2' है, जिसमें सोहम शाह और आलिया भट्ट भी हैं. आदेश प्रसाद के निर्देशन में बनी यह फिल्म 3 दिसंबर, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

इसके अलावा, वे 'ब्लाइंड बाबू', 'सेक्शन 108' और तिग्मांशु धूलिया द्वारा निर्देशित म्यूजिकल थ्रिलर 'वो फिर कभी दिखा नहीं' से भी जुड़े हुए हैं.